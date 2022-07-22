7 أشهر تحت سطوة العنف.. قصة مهاجر عراقي تعرض لضرب وحشي على الحدود الأوروبية

شكل حرس الحدود البيلاروسي والبولندي رعباً يطارد المهاجرين الراغبين بالعبور نحو أوروبا لما يستخدمه من عنف وبطش وانتهاكات مع المهاجرين الذين يقتربون من حدود بلاده.

وفي الوقت الذي أصبحت فيه بيلاروسيا بوابة لعبور ملايين المهاجرين إلى أوروبا، كان هؤلاء المهاجرون يتنفسون الصعداء عند عبور حدودها، خوفاً من خفرها الذين لم يتوانوا عن استخدام أقسى أنواع العنف والإهانة.

”ضرب على الرأس حتى الإغماء“ هو ما تعرض له عباس في كل مرة وقع فيها في قبضة شرطة بيلاروسيا وجارتيها ليتوانيا وبولندا، والسبب هو مجرد محاولة العبور نحو الأمان والهرب من الحرب في بلده العراق.

عباس ابن مدينة الصدر في بغداد، قرر ترك بلاده لفقدانه الأمان وحرية الرأي والتعبير وتعرضه للقمع عندما حاول انتقاد نظام الحكم والمطالبة بتغييره.

لسنا لصوصاً ومجرمين..!

وقال عباس بحسب موقع قناة The black box على يوتيوب: ”في الشهر السابع عام 2021 قررت الهرب من العراق، وتوجهت إلى بيلاروسيا عن طريق دعوة شركة هناك، وبمساعدة مهرب بيلاروسي وصلت إلى المنفذ الحدودي بين بيلاروسيا وليتوانيا.

وأضاف عباس: ”تسلّقت السياج الأول على الحدود ثم مضيت مع المجموعة نحو معبر كان مزوداً بكاميرات حرارية، فتم اعتقالنا من قبل الشرطة الليتوانية“.

كان تعامل الشرطة الليتوانية مع المهاجرين سيئاً للغاية، وبحسب تقارير إعلامية، كثيراً ما أدى العنف على الحدود لحالات وفاة وإصابات بالغة.

وهنا قال عباس: ”انهالت علينا الشتائم والهراوات، وبعضهم كان يقوم بضربنا بأقدامه وبأخمص البنادق، كما قاموا بإفلات الكلاب علينا، وكأننا أشخاص مجرمون جئنا لسرقتهم، وبعد ساعات من التوبيخ والشتائم، أعادونا إلى بيلاروسيا“.

خلال طريق العودة، قامت دورية تابعة للشرطة الليتوانية برمي الرصاص على عباس ورفاقه، فركض باتجاه الحدود البيلاروسية، ثم وقع مغمياً عليه إلى أن أنقذته الشرطة البيلاروسية وأعادته إلى المخيم.

أعاد عباس المحاولة عدة مرات دون جدوى، بسبب تعطيل الشرطة للـ GBS عبر أجهزة تشويش.

كرّ وفرّ على الحدود

وفي إحدى المحاولات التي كان عباس يقودها عبر هاتفه، قام المهرب البيلاروسي بسحب مسدس عليهم وإنزالهم قبل النقطة المتفق عليها بحوالي 15 كيلومتراً، وبالتالي أصبحت المسافة التي يتوجب اجتيازها حوالي 60 كيلومتراً في البرد القارس.

وهنا قال عباس: ”تُهنا في الغابات الباردة، ونفد الطعام والمياه، وكان الناس البيلاروس يرموننا بالقمامة والجليد من النوافذ عندما نمر تحت منازلهم، فما كان منا إلا العودة مجدداً إلى الحدود، لإعادة المحاولة.

خلال التحضير لهذه المحاولة، تدهورت صحة شخص كان مع المجموعة أصيب سابقاً بطلق ناري في صدره.

وهنا تحدث عباس: ”الشخص المريض أصبح يحتضر، اضطررنا للاتصال بالإسعاف البيلاروسي لإنقاذه، فأتى الإسعاف وأحضر معه الشرطة التي أعادتنا إلى مينسك“.

محاولات عديدة باءت بالفشل لعبور ليتوانيا، لكن لم يكن لدى عباس وزملائه خيار آخر، فعلى حدود بولندا ولاتفيا فرص النجاح أقل، مع خطورة التعرض للرمي بالرصاص الحي.

المحاولة التاسعة والأخيرة

مضى عباس وأصدقاؤه نحو محاولتهم الأخيرة والتي كانت الأعنف والأقسى لما تعرضوا له من عنف وبطش من الشرطة وحرس الحدود وبعض المتطوعين المناهضين للهجرة.

وقال عباس: ”تحركنا من الحدود حوالي الساعة الخامسة عصراً، وكان المهرب متفقاً مع الشرطة البيلاروسية للإيقاع بنا، وهناك تعرضنا للضرب المبرح من قبل الشرطة“.

وأضاف عباس: ”كانوا يضربون بطريقة همجية، ولا يتوقفون عن الضرب إلا عندما يغيب الشخص عن الوعي، لكننا تمكنا من الهروب ومضينا في الغابات نسير لساعات، حتى وصلنا إلى حالة لم نعد نتمكن فيها من السير، كانت ملابسنا تقطر ماءً من شدة الرطوبة“.

بقي حوالي 2 كيلومتراً للوصول إلى السياج الفاصل، فقرر عباس وصديقه كشف الطريق للمجموعة وساروا في المقدمة، حتى وصلوا إلى السياج.

وعن عبور السياج قال عباس: ”أتت 7 عناصر مسلحة إلينا وقاموا بشتمنا وضربنا بشكل عنيف، كان بعضهم يضرب بالعصا الحديدية، والبعض الآخر بأخمص البندقية، وبعضهم بعصا كهربائية، وكان هناك شرطي يقوم بضرب رأس المهاجر بالشجرة بشكل متكرر حتى يغمى عليه“.

بعد دقائق اكتشفت المجموعة أن هؤلاء المسلحين هم ”كوماندوس يوناني“ وهي مجموعات متطوعة مناهضة لحركة اللجوء.

وعن هذه المجموعات قال عباس: ”لا رحمة في قلوبهم، كانوا يضربون بغرض القتل، ضربني أحدهم حتى أغمي علي، ثم قام بإيقاظي بالماء، ليعود ويضربني مجدداً، بعد سلبي النقود والهاتف، ثم أقلونا بسيارات عسكرية مثلما يقلون الماشية“.

كانت هذه أصعب لحظات رحلة عباس، الذي أضاف: ”كانوا يدوسون على رؤوسنا بأقدامهم، ويضربون رؤوسنا بالهراوات، وصلت إلى لحظة قرأت فيها الشهادتين، شعرت أنني ساموت من شدة الضرب“.

أعاد العساكر المهاجرين إلى حيث أتوا، مع تحذيرهم من محاولة العبور مجدداً، وإلا سيكون مصيرهم الموت، وليس الضرب فقط.

وعن رحلة العودة تحدث عباس: ”في طريق العودة، تركنا العساكر بعد أن أتاهم نداءً من نقطة أخرى، وانسحبوا، فعاودنا السير باتجاه ليتوانيا، وفي الطريق أتت مجموعة من المتطوعين البيلاروسيين لمساعدتنا، وقضينا معهم يوما كاملا في الغابة“.

وأضاف عباس: ”في اليوم التالي، صعدنا مع مجموعات أخرى من المهاجرين الأكراد في سيارات عسكرية، وساروا بنا إلى طريق ترابي على الحدود البولندية وأطلقونا هناك“.

”بلطجية“ وضباب

كان الأكراد متفقين مع مهرب سيأتي ليعبر بهم الحدود، فطلب منهم عباس وأصدقاؤه اصطحابهم معهم، لكنهم رفضوا.

”لم يرفضوا فحسب، وإنما هددونا بالسلاح والعنف، ورفضوا مساعدتنا رغم أننا عرضنا عليهم الأموال“.

هكذا وصف عباس ما حصل معهم، فبقي وأصدقاؤه الستة في الغابة التي خيم عليها الضباب، ما أدى لتشتتهم عن بعض، لكنهم عبروا الحدود وأصبحوا داخل بولندا.

سار عباس مع صديقين بقيا معه، فوجد كنيسة لجأ إليها، ومن هناك انتقلوا إلى المخيم.

وعن الوضع في المخيم البولندي، تحدث عباس: ”الوضع كان جيداً قياساً لما عاصرناه سابقاً، لكن الطعام كان شحيحاً جداً، وقمنا بالاعتراض وتنظيم المظاهرات، لكن دون جدوى، وبعدها أخذونا إلى زنزانات قرب الحدود الألمانية“.

وأضاف عباس: ”الزنزانات كان وضعها سيئاً وتعامل الشرطة كان سيئاً، واجتاحتنا أمراض الجلد والالتهابات، وأصيب عدد كبير منا بالكورونا، وهم لا يكترثون“.

أبكيتُ الشرطة..!

بعد 5 أشهر في هذا المعتقل، أبلغت الشرطة عباس أن عليه مغادرة المعتقل والعودة إلى العراق عبر قطر بعد مصادرة هاتفه ونقوده.

وهنا قال: ”وضعوا الأصفاد في يدي، وأرسلوني مع ضابط في الشرطة، وعندما وصلنا إلى محطة القطار، قال لي اذهب حيث تشاء، ومن بولندا قطعت تذكرة إلى برلين، وسلمت نفسي للشرطة هناك“.

وعن التعامل في ألمانيا، تحدث عباس: ”كنت أخشى من السجن في ألمانيا، لكن عناصر الشرطة عندما سمعت قصتي، بدؤوا بالبكاء، وواحداً منهم حضنني، وقدموا لي كل ما احتاجه“.

انتقل عباس إلى مخيم في ألمانيا، معلناً نهاية تغريبته التي استغرقت 7 أشهر وكلفته حوالي 2000 دولار، ويقضي الآن في ألمانيا إجراءات قبول لجوئه، ويعيش حياة جيدة.

هل تعيد هذه التجربة مرة أخرى!؟

يجيب عباس: ”نعم أعود وأحاول الخروج من العراق، لأن بقائي هناك يعني أنني سأقتل لا محال“.