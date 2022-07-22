3 قتلى بإطلاق نار في متنزه بولاية "أيوا" الأمريكية

قالت إدارة السلامة العامة في ولاية ”أيوا“ الأمريكية إنه تم العثور على جثث 3 أشخاص قتلوا بالرصاص اليوم الجمعة، في متنزه ”ماكوكيتا“ بالولاية، إضافة إلى جثة مطلق النار، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وجرى استدعاء الشرطة في الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي إلى المتنزه، حيث عثروا على جثث القتلى في أحد المخيمات، في حين كان أحد المخيمين مفقودا.

وقالت الإدارة في بيان إن ”الضباط عثروا بعد البحث على جثة المسلح الذي أطلق النار على نفسه فيما يبدو بغرب المتنزه“.

وقالت الإدارة إن ”مطلق النار هو أنتوني أورلاندو شيروين (23 عاما) دون أن تكشف عن هوية الضحايا“.

ولم يتضح على الفور أي ملابسات أخرى عن الحادث.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة، حيث يتسبب استخدام الأسلحة النارية في مقتل نحو 40 ألف شخص سنويا، وجميع عمليات إطلاق النار في أمريكا حصلت على أيدي شبان مسلّحين ببنادق هجومية، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.