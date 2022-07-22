الكويت.. معاقبة مقهى بعد تداول فيديو "مخالف للآداب العامة"

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الجمعة، عن اتخاذها إجراءات فورية بحق مقهى بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عدم الالتزام بالضوابط ومخالفة الآداب العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت قد تداولوا مقطع فيديو من داخل المقهى، قيل إنه في منطقة الفحيحيل، ويوثق جلوس فتيات أغلبهن من جنسيات آسيوية، بينما كان من بينهن فتاتان تتراقصان وتؤديان أغنية.

وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط من ينشر مقاطع مخالفة للدين والآداب والعادات، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.

كما تعمل السلطات المختصة على ضبط كل من يشارك بتجمعات مخالفة.

وفي العام الماضي، قامت الجهات الأمنية بضبط نحو 40 شخص شاركوا بحفل ”مخل بأحكام الدين، ومخالف للإجراءات الاحترازية الصحية المفروضة من السلطات“.

ويشن قطاع الأمن الجنائي حملات ضد كل من ينشر صور ومقاطع مخلة بالآداب وخادشة للحياء.

ويخوِل القانون الكويتي وزير الداخلية إبعاد أي وافد عن البلاد في حال ارتكب مخالفات، وهو ما يُعرف بـ“الإبعاد الإداري“ الذي يواجه انتقادات دائمة من قبل مواطنين وحقوقيين.

ووفقا لإحصائية رسمية، تولت النيابة العامة خلال عام 2020، 1782 قضية تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، أدين فيها 543 متهما بأحكام متنوعة بين الغرامة المالية والحبس.