البحرين.. إلزام خليجي بدفع أكثر من مليون دولار لطليقته العربية

ألزمت محكمة التمييز في البحرين في حكم نهائي، رجلا من جنسية خليجية بأن يدفع لطليقته مبلغ 500 ألف دينار بحريني (أي ما يعادل 1.3 مليون دولار).

ووفق صحيفة ”أخبار الخليج“ المحلية، رفضت محكمة التمييز طعن خليجي كان قد التزم بدفع المبلغ المعني لمطلقته، وهي من جنسية عربية، وذلك بعد الاتفاق بينهما في مكتب التوفيق الأسري، وتوقيعه سندا تنفيذيا بإجمالي المبلغ.

وكان الخليجي قد طعن على الاتفاقية أمام ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى،‭ ‬فاستأنف‭ ‬وحكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬برفض‭ ‬الاستئناف‭ ‬وأيدت‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬وأقرت‭ ‬التمييز‭ ‬الحكم‭.‬

وفي التفاصيل، قالت وكيلة الزوجة العربية إن ”زوجها الخليجي وموكلتها تزوجا في عام 2005 وأنجبا ولدا وبنتا، إلا أن خلافات دبت بينهما واتفقا على إجراءات الطلاق، ‬وتوجها‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬التوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬في‭ ‬فبراير/ شباط‭ ‬من عام 2020“.

وأضافت أن ”الزوج وقع في المكتب ‬اتفاقية‭ ‬تلزمه‭ ‬أن‭ ‬يدفع‭ ‬للزوجة‭ ‬بعد‭ ‬الطلاق‭ ‬الرجعي،‭ ‬نفقة‭ ‬عدة‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬ونفقة‭ ‬متعة‭ ‬بمبلغ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬و180‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬متخلف‭ ‬نفقة‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬سابقة،‭ ‬ونفقة‭ ‬شهرية‭ ‬للأبناء‭ ‬بواقع‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬شهريا،‭ ‬ومثلها‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬كسوة‭ ‬العيدين“‭.

كما‭ ‬التزم‭ ‬بدفع‭ ‬مصاريف‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬خاصة،‭ ‬وشراء‭ ‬بيت‭ ‬باسم‭ ‬مطلقته‭ ‬بقيمة‭ ‬299‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وسيارة‭ ‬بقيمة‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬تعهد‭ ‬بعدم‭ ‬ممانعة‭ ‬سفر‭ ‬الابنين‭ ‬مع‭ ‬مطلقته‭ ‬دون‭ ‬طلب‭ ‬إذنه‭ ‬وبعدم‭ ‬سفر‭ ‬الطفلين‭ ‬دون‭ ‬مرافقة‭ ‬والدتهما‭.