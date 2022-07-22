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السعودية.. ضبط 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة
تاريخ النشر: 22 يوليو 2022 12:28 GMT
تاريخ التحديث: 22 يوليو 2022 12:45 GMT

السعودية.. ضبط 15 مليون حبة كبتاغون في ميناء جدة

أحبطت السلطات السعودية تهريب كمية ضخمة من حبوب "الكبتاغون" المخدرة، اليوم الجمعة، بعد ضبطها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة، عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

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المصدر: فريق التحرير

أحبطت السلطات السعودية تهريب كمية ضخمة من حبوب ”الكبتاغون“ المخدرة، اليوم الجمعة، بعد ضبطها مخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة، عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وبحسب بيان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الرسمي، فقد تمكنت من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، بلغت 14,976,000 حبة، بعد العثور عليها في إرسالية.

وأوضحت الهيئة أن الإرسالية التي وصلت إلى المملكة، عبارة عن ”آلة لصناعة الكُتل الخرسانية“ قادمة عبر ميناء جدة الإسلامي، وأثناء إجراءات الكشف والمعاينة على الإرسالية، تم العثور على كمية الكبتاغون مخبأة في تجويف الآلة بطريقة دقيقة.

وأكدت الهيئة أنه تم القبض على مستقبل المخدرات داخل المملكة، وكان شخصا واحدا، بعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على مروجي ومهربي المخدرات تصل إلى الإعدام، ولا يمر عام دون تنفيذ مثل تلك الأحكام على مهربين من مختلف الجنسيات بعد إدانتهم وصدور أحكام قضائية قطعية ضدهم.

وفي نيسان/ أبريل من العام الماضي، أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وتم بسبب هذه الشحنة إصدار قرار من المملكة بحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطات اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

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