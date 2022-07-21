شرطة دبي تقبض على أفارقة تورطوا بمشاجرة بالسلاح الأبيض

ألقت شرطة دبي في دولة الإمارات، اليوم الخميس، القبض على المتورطين في مشاجرة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان شرطة دبي عبر حساباتها في مواقع التواصل، فإنها تمكنت من ضبط مجموعة من الأشخاص، الذين يحملون الجنسية الأفريقية، في مقار سكنهم في ساعة متأخرة من الليل، وذلك تزامنا مع عمليات مماثلة في إمارات أخرى.

وجاء ذلك بعد أن رصدت الشرطة مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهر المتهمين وهم يحملون ”سواطير“ ويقومون بمحاولات ترويع، قبل أن يقوم عدد منهم بالاعتداء على إحدى المركبات، التي كان بداخلها عدد من الأشخاص.

وأكدت الشرطة في بيانها أنه جار تحويل المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه قبل أيام عدة تمكنت شرطة رأس الخيمة كذلك من ضبط عدد من المتشاجرين، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق المشاجرة داخل ”المنار مول“.

وأكدت الشرطة في بيان لها، آنذاك، أنه ”تم ضبط المتشاجرين وإحالتهم إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.

ولم تكشف الشرطة حينها عن مكان وزمان الواقعة، لكن متابعين أكدوا أنها في ”المنار مول“ وقد وقعت تزامنا مع عيد الأضحى.