الإمارات.. السجن 10 أعوام لخليجية استولت على ذهب بقيمة 22 ألف دولار

عاقبت محكمة جنايات عجمان في دولة الإمارات، شابة خليجية، بالسجن 10 سنوات، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص، والاستيلاء على مصوغات ذهبية بقيمة 80 ألف درهم (ما يعادل 21,600 دولار).

كما قامت المتهمة، إضافة إلى ذلك، باستغلال محررات رسمية لأشخاص آخرين في عمليات النصب والاحتيال، وانتحلت صفة شخصيات الغير خلال عمليات النصب على آخرين.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن سيدة خليجية أبلغت الشرطة أنها قامت بتأجير وتسليم مصوغات ذهبية بقيمة 80 ألف درهم لامرأة تحمل هوية خليجية، على أن تتم إعادتها بعد أسبوع، وفقا لسند اتفاقية تأجير الذهب، إلا أن الأخيرة لم تقم بإرجاع الذهب.

وإثر تحريات، تبين أن رقم الهاتف المتحرك للمتهمة يعود لشخص يعمل كوسيط عقاري في إحدى الشركات، وقال في التحقيقات إن امرأة خليجية (المتهمة) حضرت إليه تريد استئجار شقة سكنية وأبرزت له صورة من هويتها في الهاتف المتحرك وصورة من جواز سفرها، وطلبت منه شريحة هاتف لمدة أسبوع إلى أن تقوم بتجديد رقم هاتفها، ثم سلمها رقم الشريحة الذي استخدمته في عملية النصب.

وبرر سبب تسليمه الشريحة لها أنها كانت تبكي وتدعي أن هويتها ضاعت وتريد إجراء محادثات مهمة، كما طلبت منه مبلغ 3 آلاف درهم (810 دولارات)، وذكرت له بأن لديها ذهبا مرهونا تريد أن تبيعه وبعدها تسلمه المبلغ.

كما تبين بأن المحرر الرسمي الذي استخدم في عملية النصب على المدعية، يعود لسيدة خليجية أخرى لا علم لها بالموضوع.

وعند سؤال صاحبة المحرر الرسمي، الذي استخدم في عملية النصب والاحتيال والاستيلاء على المصوغات الذهبية، في تحقيقات النيابة العامة، قالت إنها وضعت إعلانا عبر موقع إلكتروني، وذكرت فيه حاجتها لقرض بقيمة 200 ألف درهم (54 ألف دولار) ووضعت رقم هاتفها.

وأضافت أنه بعدها بيومين تواصلت المتهمة معها، وذكرت لها أنها شاهدت الإعلان وأنها تعرف امرأة تعطي قروضا وأنها ستوفر لها مبلغ 40 ألف درهم (10,800 دولار) على سبيل القرض والمرأة التي ستقوم بإعطائها القرض تحتاج ضمانا، وهو جواز سفر.

وذكرت المجني عليها للمتهمة أن جوازها ليس بحوزتها ولديها جوازات بناتها وهويتها، وبعدها أرسلت المتهمة مندوبا من الجنسية العربية استلم المحررات الرسمية ومن بعدها اختفت المتهمة وانقطع الاتصال بينهما.