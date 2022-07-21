مصر.. القبض على 3 شبان اختطفوا ممرضة واغتصبوها في الدقهلية

ألقت السلطات الأمنية في محافظة الدقهلية بمصر، مساء الأربعاء، القبض على 3 شبان، اختطفوا ممرضة واغتصبوها.

وقالت مباحث الدقهلية، إن المتهمين الثلاثة، اختطفوا الفتاة أثناء استقلالها مركبة ”توك توك“ بطريق ترعة السلام التابع لمركز ومدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية.

وأضافت أن المتهمين وعقب اختطاف الفتاة، اغتصبوها وصوروها عارية، وسرقوا متعلقاتها الشخصية.

وأكدت السلطات أن المتهمين، كانت بحوزتهم عند ضبطهم ”آلات حادة، ودراجة نارية دون لوحات معدنية“، مشيرة إلى أن بمواجهتهم أمام المباحث اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن مكان المسروقات.

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ باختطاف ممرضة تبلغ 26 عاما، والتعدي عليها جنسيا، وسرقة متعلقاتها الشخصية وتصويرها عارية.

وبحسب ما كشفت عنه تحقيقات الأمن، ”اقتاد المتهمون، الفتاة، إلى عشة كائنة بأرض فضاء، على طريق ترعة السلام، وتناوب اثنان منهم التعدي عليها جنسيا كرها عنها، ثم سرقا متعلقاتها الشخصية، وهي عبارة عن فيزا كارت، وبطاقة رقم قومي خاصتها، وقرط اكسسوار، وهاتف محمول“.

فيما قام أحد المتهمين بتصويرها عارية، قبل أن يتركوها بذات المكان صحبة قائد الـ“توك توك“.