تشييع جثمان الصيدلي المصري المقتول في السعودية أحمد حاتم

شيع أهالي كفر دنشواي بمحافظة المنوفية جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم الذي قتل بمدينة سكاكا برصاص سيدة سعودية، فيما خيمت حالة الحزن على الأهالي الذين حضروا مراسم التشييع.

وودع والد الصيدلي أحمد حاتم ولده بالبكاء وبكلمات أثرت في قلوب الحاضرين، حيث أوضح أنه لم يره منذ أن سافر من أجل لقمة العيش إلى السعودية، وذكر أن ولده هو من كان ينفق على علاجه، حيث إنه مصاب بالسرطان.

وطالب والد الصيدلي المقتول بحق ولده والقصاص من السيدة التي قتلته.

ووصل صباح يوم الأربعاء، جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم الذي قتل بمدينة سكاكا بالسعودية إلى مطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من مطار الرياض بالسعودية، وكان في استقبال جثمانه أسرته ووفد من مجلس نقابة صيادلة مصر.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، بأن جثمان الصيدلي أحمد حاتم سيصل إلى القاهرة خلال وقت قريب، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأثار مقتل الصيدلي المصري موجة من الجدل والغضب، خاصة بسبب ظروف عائلته الصعبة كونه معيلا أساسيا لها، ولكونه لقي مصرعه رميا بالرصاص لرفضه صرف مضاد حيوي لسيدة دون وصفة طبيب وفقا للقوانين السعودية.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على المتهمة بجريمة القتل، فيما أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، ثقتها في الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية.