مصر.. أسرة شيماء جمال تهاجم دفاع المتهمين في أول جلسة محاكمة

هاجمت أسرة الإعلامية المصرية شيماء جمال، دفاع زوجها المتهم بالقتل، وذلك في أول جلسة محاكمة، اليوم الأربعاء.

وعقدت محكمة جنايات الجيزة في مصر، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أيمن حجاج، والمقاول حسين الغرابلي، في قضية مقتل شيماء جمال.

وقررت المحكمة، عقد الجلسة الثانية، في تاريخ 13 من آب/ أغسطس المقبل.

وشهدت الجلسة الأولى، مجموعة من الوقائع في أول مواجهة بين القاتل وأسرة الإعلامية القتيلة شيماء جمال.

وانطلقت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، الذي تضمن تفاصيل التحقيقات التي باشرتها عقب الكشف عن الجريمة، موضحا أن المتهمين قتلا المجني عليها، وقاما بتشويه وجهها من أجل إخفاء معالم الجثة.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة الذي تلاه ممثل الادعاء، أن ”المتهم الأول، أضمر التخلص منها؛ إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان، بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني، معاونته في قتلها؛ وقَبِل الأخير، نظير مبلغٍ مالي وعده الأول به“.

وتابعت النيابة ”عقدا العزم، وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططًا، اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية، لقتلها بها، وإخفاء جثمانها في قبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسًا، وقطعة قماشية؛ لإحكام قتلها، وشل مقاومتها، وسلاسل وقيود حديدية؛ لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة؛ لتشويه معالمه قبل دفنه، وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة؛ بدعوى معاينتها، لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها؛ كمخططهما“.

وأضافت أنه ”لما ظفرا هنالك بها؛ باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها، وأسقطها أرضا، وجثم مطبقًا عليها بيديه، وبالقطعة القماشية؛ حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها؛ لشل مقاومتها، قاصدان إزهاق روحها، حتى أيقنا وفاتها، مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل، وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة؛ لتشويه معالمه“.

وواجهت المحكمة المتهمين بالواقعة، واعترف المتهم الأول أيمن عبد التواب حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، أمام المحكمة، ولكنه نفى تعمده قتلها، فيما نفى المتهم الثاني الاشتراك في القتل.

وفقد شقيق المجني عليها أعصابه خلال الجلسة في أعقاب تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر الإحالة، فوقف داخل القاعة أمام القفص الذي يتواجد فيه القاتل قائلا له ”منك لله يا أيمن.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك“؛ ليعنفه القاضي بسبب الحديث دون الحصول على أذن من رئيس المحكمة.

وفور انتهاء الجلسة بصدور قرار القاضي بالتأجيل، وقعت مشادات كلامية بين أسرة الإعلامية شيماء جمال وفريق دفاع المتهمين، حيث استنكرت الأسرة قبولهم الدفاع والترافع عنهما، فيما وجهت والدة الإعلامية القتيلة حديثها لفريق الدفاع قائلة ”هيتعدم إن شاء الله، وأنتم بتدافعوا عن قتلة وسفاحين“ في إشارة لزوج ابنتها القاتل.