إلغاء حكم إعدام مصري قتل كفيله الكويتي

ألغت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر قبل أشهر بحق وافد مصري قتل كفيله الكويتي في حادثة وقعت قبل عام ونصف.

وقضت محكمة التمييز بالسجن المؤبد بحق الوافد المصري الذي قتل كفيله الخمسيني طعنا في منطقة خيطان في محافظة الفروانية، وفقا لحساب ”أمن ومحاكم“ المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

محكمة التمييز تلغي حكم إعدام مصري قتل كويتي في خيطان وتقضي مجدداً بالحبس المؤبد استأجر منه غرفة في خيطان ثم دفعه وطعنه بالسكين وسرق مركبة وهاتف المجني عليه#جريمة_خيطان pic.twitter.com/T8y5dqs9nm — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) July 20, 2022

وكانت محكمة الاستئناف قضت بإعدام الوافد المصري شنقا، في جلسة عقدتها في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وتعود الحادثة إلى نهاية عام 2020، حيث تلقت الجهات الأمنية بلاغا بالعثور على جثة في فناء بناية في منطقة خيطان في محافظة الفروانية، عليها آثار طعن.

واستجوب رجال المباحث حارس البناء، الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وعقب البحث في هاتف المجني عليه تم العثور على اتصالات بينه وبين الجاني، وتبين أنه على كفالته، ليتم تحديد هويته والقبض عليه.

واعترف الجاني أثناء التحقيق معه بارتكاب الجريمة، وتوجيه سبع طعنات لكفيله ”لوجود خلافات معه بشأن تجديد الإقامة“.

وأقر الجاني بأنه ”توجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ، وأخفى السكين هناك، ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل“.

وشهدت الكويت التي يقطنها نحو أربعة ملايين و800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، في الأعوام القليلة الماضية عدة جرائم قتل راح ضحيتها رجال ونساء في ظروف مختلفة.

ويثير تكرار جرائم القتل والاعتداءات العنيفة مخاوف واستياء الكويتيين الذين علت أصواتهم في الآونة الأخيرة للمطالبة بتشديد العقوبات لحفظ الأمن، والحد من هذه الجرائم، التي تتصدر الصحف المحلية بين الحين والآخر.

وسبق أن كشف تقرير إخباري، أن 65% من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وحسب المصادر ”فإنه من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو (50 – 60)% من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.