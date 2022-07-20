الكويت.. إدانة مصري باختلاس أموال من جمعية "الفحيحيل" التعاونية

أدانت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأربعاء، موظفا مصريا باختلاس 540 ألف دينار كويتي، (مليون و760 ألف دولار) من إحدى الجمعيات التعاونية التي كان يعمل لديها.

وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا، وقضت بسجن المتهم لمدة سنتين مع إلزامه بإرجاع المبالغ المختلسة، التي استولى عليها عبر تزويره فواتير استلام بضائع وإدخال مواد غذائية لا وجود لها.

ووفقا للصحف المحلية فإن ”المتهم كان يعمل نائب مدير السوق المركزي في جمعية الفحيحيل، التي استولى منها على الأموال قبل أن يهرب خارج البلاد“.

وفي تموز/ يوليو 2021، اتهمت جمعية تعاونية في الكويت موظفا مصريا باختلاس مبالغ وبضاعة بقيمة مليوني دينار أي نحو (6.6 مليون دولار).

وتقدم الممثل القانوني للجمعية التعاونية الواقعة بمحافظة حولي ببلاغ ضد الموظف المصري وهو مساعد مدير السوق.

وأشار البلاغ إلى اتهامه باختلاس المبلغ المالي، وعدم تسليمه قيمة البضاعة المباعة ولا الأموال التي قدمت له.

وأكد البلاغ ”أن الموظف اختلس المبلغ وتوارى عن الأنظار، حيث قدم الممثل القانوني للجمعية ما يثبت بلاغه إلى الجهات المعنية“، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وإحالة جميع المتهمين في تلك القضايا إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وسبق أن نظرت المحاكم الكويتية بقضايا مشابهة بمؤسسات مختلفة، بعضها صدر فيه أحكام وبعضها الآخر ما زال قيد المحاكمة، ومن أبرز قضايا الاختلاسات قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم بها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.

وشهد عام 2020 في الكويت تحقيقات ماراثونية في بضع قضايا فساد وغسيل أموال تم الكشف عنها، بعضها صدر فيه أحكام كقضية غسيل أموال المشاهير وبعضها الآخر ما زال في أروقة المحاكم.