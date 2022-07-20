عقوبة "السب والقذف" عبر الشبكة المعلوماتية في الإمارات

أوضحت النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء، عقوبة ”السب والقذف“ باستخدام الشبكة المعلوماتية.

جاء ذلك خلال مادة فيلمية نشرتها النيابة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ”وام“.

وأشارت النيابة إلى ”المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية“، الذي يتضمن العقوبة.

وأضافت أن المادة 43 من المرسوم، نصت على أنه ”يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي“.

وتابعت: ”إذا وقع أحد الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة“.

وأوضحت أن ”نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة“.