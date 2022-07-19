تطورات جديدة في اتهام أحمد حسام ميدو بالإساءة لأطباء مصر

بدأت النيابة العامة في مصر التحقيقات في اتهام أحمد حسام ”ميدو“، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقاً، بالإساءة للأطباء وتشويه صورتهم، في فيديو بثه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدرت نقابة الأطباء بياناً مساء الثلاثاء، أكدت فيه أن نيابة وسط القاهرة طلبت ممثلي النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القاهرة للاستماع إلى أقوالهم في البلاغين المقدمين للنائب العام ضد لاعب كرة القدم السابق“ بيان النقابة يرفض ذكر اسمه“.

وفي وقت لاحق مساء الثلاثاء، طلب المستشار محمد الدكروري رئيس نيابة وسط القاهرة الاستماع إلى ممثلي النقابتين العامة و القاهرة في البلاغين اللذين تقدما بهما نقيب أطباء مصر ،ونقيب أطباء القاهرة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد لاعب كرة القدم السابق، وطلبا في البلاغين التحقيق مع اللاعب في وقائع السب والقذف وتحريض الرأي العام على الأطباء من خلال بثه فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء أن المستشار محمد الدكروري رئيس نيابة وسط القاهرة طلب حضوره صباح الأربعاء للاستماع إلى أقوال النقابة في البلاغين ضد اللاعب.

وأضاف عباس أنه سيتقدم خلال ساعات للنيابة العامة بحافظة مستندات تضم الأدلة المادية والأسانيد القانونية التي تثبت إدانة لاعب كرة القدم في الاتهامات التي طالبت نقابة الأطباء بالتحقيق فيها في البلاغين المقدمين ضده.

واتهمت نقابة الأطباء الأحد الماضي في البلاغ لاعب الزمالك السابق بالسب والقذف ضد جموع أطباء مصر، ونشر أخبار كاذبة أدت إلى تكدير السلم العام وتوجيه الإهانة لمؤسسات الدولة.

وحمل البلاغ الذي قدمه الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رقم 176772 ، قيام لاعب كرة قدم سابق ومقدم برامج على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي، عبر مقطع فيديو تناول فيه أطباء مصر بعبارات السب والقذف ومهاجمتهم بسيل من الاتهامات بالإهمال والتقصير وانعدام الضمير، بعد تعرض والد زوجته لأزمة صحية.

واتهم البلاغ ميدو بسرد وقائع مرسلة بتحريض المجتمع المصري على الأطباء، وإهانة مؤسسات الدولة، مما كان معه تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة-بحسب البلاغ.

وجاءت تصريحات ميدو بسبب مرض والد زوجته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفض المستشفيات دخول الحالة لعدم وجود أطباء بالمستشفى، على حد قوله.