الخارجية المصرية: عودة جثمان الصيدلي أحمد حاتم من السعودية خلال ساعات

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عودة جثمان الصيدلي أحمد حاتم، من المملكة العربية السعودية خلال ساعات، بعد أن تم الانتهاء من الأوراق القانونية انقل الجثمان.

وأحدث مقتل الصيدلي المصري موجة من الجدل والغضب، خاصة لظروف عائلته الصعبة كونه معيلا أساسيا لها، ولسبب الحادث كونه لقي مصرعه رميا بالرصاص لرفضه صرف مضاد حيوي لسيدة من دون روشتة طبيب وفقاً للقوانين السعودية.

وتضمن بيان رسمي للخارجية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أن المتابعة المتواصلة للقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، والجهود التي بذلتها السفارة والقنصلية العامة لمصر في الرياض أسفرت عن الانتهاء من الترتيبات كافة لنقل جثمان المواطن المصري الصيدلي أحمد محمد حاتم عبد الهادي.

وأشار البيان إلى أن الصيدلي توفي إثر إطلاق أعيرة نارية عليه أثناء تأدية عمله في المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان، واصلت البعثة المصرية اتصالاتها ومساعيها على مدار الساعة من أجل إنهاء الإجراءات هناك واستخراج التصاريح اللازمة لشحن الجثمان إلى أرض الوطن، فضلاً عن متابعة الموقف مع السلطات هناك.

ومن المُنتظر أن يصل جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم إلى مصر فجر الأربعاء ”خلال ساعات“، حيث تقدمت الوزارة بالعزاء لأسرة المتوفى.

وكانت نقابة الصيادلة قد نعت في وقت سابق أحمد حاتم (33 عاما)، الذي قتل الأسبوع الماضي أثناء عمله في السعودية.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على المتهمة بجريمة القتل، فيما أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، ثقتها في الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية.