مصر.. الإعلان عن موعد وصول جثمان الصيدلي المقتول في السعودية

أعلنت أسرة الصيدلي المصري أحمد حاتم، الذي قتل بمدينة سكاكا السعودية، عن موعد عودة الجثمان إلى مصر، بعد الانتهاء من الأوراق القانونية لذلك، حيث سيصل مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القاهرة.

وكانت السلطات السعودية أصدرت أمرا بالإفراج عن جثمان الصيدلي المصري الذي قتل بحادثة إطلاق نار خلال عمله في سكاكا، وذلك بعدما رفض صرف حقنة ”مضاد حيوي“ دون وصفة طبية.

وكشف خال الصيدلي المقتول عبد النبي عبد العال أن ”جثمان أحمد سيصل إلى مصر مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما أنهوا جميع التصاريح اللازمة“.

وأضاف عبد العال، لوسائل إعلامية محلية، أنه ”سيتم نقل الجثمان إلى المستشفى بالجوف ثم مطار الرياض وبعدها سيصل القاهرة“، مشيرًا إلى ”احتمالية تأخر الوصول إلى ساعات الصباح الأولى من يوم غد الأربعاء“.

وحول دفن الجثمان، أشار خال الصيدلي المصري المغدور إلى أن ”الأسرة أنهت كافة استعداداتها لدفن نجل شقيقته في مقابر قرية كفر دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث مسقط رأس المجني عليه“.

وكانت نقابة الصيادلة قد نعت في وقت سابق أحمد ماضي (33 عاما)، الذي قتل الأسبوع الماضي أثناء عمله في السعودية.

وتعرض ماضي لإطلاق نار من قبل إحدى المواطنات السعوديات حين رفض طلبها وإصرارها على صرف حقنة مضاد حيوي من الصيدلية دون وصفة طبية، التزاما بالقوانين المعمول بها.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على الفاعلة، فيما أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، ثقتها في الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية.