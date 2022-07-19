ارتفاع معدلات الانتحار بـ""نترات الصوديوم" عالميا .. و"أمازون" متهمة

يتنامى استخدامها عالميا بمعدلات أثارت قلق خبراء الصحة، فهي شبيهة بالملح الأبيض، وتُستخدم في حفظ اللحوم، لكنها تحولت إلى سم للانتحار.

إنها ”نترات الصوديوم“ التي أصبح اسمها رائجا في مجلات الحوادث، بعدما سجلت دول ارتفاعا مقلقا لحالات الانتحار التي استخدم مرتكبوها هذه المادة، حسبما أوردت مجلة ”نيوروساينس“.

فتناولها يؤدي إلى اضطراب في الدم، حيث يتسبب في توصيل كمية قليلة جدًا من الأكسجين إلى الخلايا، ما يمكن أن يؤدي بسرعة إلى الموت.

وعانى العديد من ضحايا تناول النترات، الذين ما زالوا أحياء، من معدل ضربات قلب يزيد على 100 نبضة في الدقيقة وبشرة أرجوانية مزرقة.

وتشمل الأعراض الأخرى لتناول نترات الصوديوم انخفاض مستويات الأكسجين، وتحول الدم إلى الشوكولاتة، فيما يعد الميثيلين الأزرق بمثابة الترياق السريع له.

وشهدت أونتاريو المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا ما لا يقل عن 28 حالة وفاة بسبب التسمم بنترات الصوديوم بين 1980 و2020.

وفي الولايات المتحدة، سجل نظام بيانات السموم الوطني 47 حالة تسمم بنترات الصوديوم بين 2015 و2020.

وكما هو الحال في أونتاريو، فقد حدثت معظم حالات التسمم الأمريكية في 2019 و2020.

ويؤكد الخبراء أن الأرقام المعلنة لحالات التسمم أو الانتحار أقل من العدد الحقيقي، خاصة أن دولا مثل كندا لا تجمع بيانات شاملة حول التسمم بنترات الصوديوم.

لكن ما علاقة ”أمازون“ بالمسؤولية عن الزيادة المضطردة لحالات التسمم والانتحار؟.

يجيب إريك ماكجليس، عالم السموم الكندي، أن ”التسمم بنترات الصوديوم لم يكن معروفًا فعليًا حتى وقت قريب جدًا، ولم يدخل حيز الانتشار إلا بدافع من إغراءات التسويق عبر الإنترنت“.

وقال ماكجليس إن ”عديد المنتديات الإلكترونية نشرت إعلانات عن كيفية تناول جرعة نترات الصوديوم بغرض الانتحار، ومع ذلك ظل شراء تلك المادة عبر أمازون حرا“.

إزاء ذلك، رفع العديد من عائلات المنتحرين والمنتحرات في دول، بينها كندا والولايات المتحدة، دعاوى قضائية ضد ”أمازون“.

واكتفت الشركة بحظر ظهور نترات الصوديوم في أعلى نتائج البحث على موقعها، بينما حظرت أسواق إلكترونية أخرى بيعها تماما، مثل ”إتسي“ و“إي باي“.

وقالت دانا صالح، طبيبة الجهاز التنفسي في جامعة كالجاري، إنه ”من المثير للقلق رؤية مجتمعات الإنترنت تشجع الناس على قتل أنفسهم“.

فيما يوصي خبراء، بينهم يوب راج سيدهاي، الأستاذ المساعد في جامعة فرجينيا كومنولث، بضرورة سن قوانين من شأنها جعل شراء نترات الصوديوم عبر الإنترنت تحت مراقبة أكثر صرامة.

وحذر سيدهاي من أن ”الوصول لنترات الصوديوم سهل، ويمكن الخلط بينها وبين ملح الطعام، ولذا قد يتناول الأشخاص جرعة زائدة منها عن غير قصد“.