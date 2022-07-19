القبض على سعودي اعتدى على ممارس صحي في القصيم

ألقت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن؛ لاعتدائه على ممارس صحي.

ونقل الأمن العام عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ عن شرطة منطقة القصيم، أنها تمكنت من إلقاء القبض على مواطن؛ بعد اعتدائه على ممارس صحي.

وأكدت شرطة القصيم أنه ”تم إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط معتدين على ممارسين صحيين، ففي مايو/ أيار الماضي، ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو خلال اعتدائه بالضرب على ممرضة في أحد المستشفيات في محافظة المجاردة.

وتم إيقاف المواطن، في حينها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت صحيفة سبق المحلية قد أفادت بوقوع اعتداء بالضرب من قبل مواطن على ممرضة في مستشفى المجاردة العام في منطقة عسير؛ الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية.

وأثار الفيديو الذي رصد حادثة الاعتداء في مقطع لمدة 6 ثوانٍ، غضبًا عارمًا في السعودية بعد أن تم تداوله على نطاق واسع في المملكة وقتها.

وشارك سعوديون تغريدات تشير إلى أن الاعتداء على موظف صحي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

يشار إلى أن لوائح وزارة الصحة نصت على أن ”أي اعتداء لفظي أو جسدي على الممارس الصحي، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال“.