الإمارات.. شرطة أبوظبي تضبط شخصين زرعا 14 نبتة ماريجوانا

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، عن ضبط شخصين قاما بزراعة كمية من نبات الماريجوانا المخدر في إحدى المزارع.

ووفق بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، فقد ”ضبطت شرطة أبوظبي شخصين من الجنسية الآسيوية لاستغلال جزء من مزرعة كفيلهم في زراعة 14 نبتة من الماريجوانا المخدرة (القنب الهندي)“.

وذكر البيان أن معلومات كانت وردت من المصادر الأمنية تفيد بقيام المتهمين بزراعة نبات القنب الهندي في إحدى المزارع التي يعملان بها بهدف الترويج.

وأضاف ”تم مداهمة المزرعة وضبط المتهمين مع 14 نبتة من نبات القنب الهندي وفق الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة باقتلاع النباتات المخدرة والتحفظ عليها“.

وتابع ”وتبين من خلال التحقيقات أن صاحب المزرعة لم يكن يتردد عليها كثيرًا؛ الأمر الذي استغله المتهمان وقاما بزراعة تلك النباتات المخدرة في جزء بعيد عن الأنظار من المزرعة“.

وأهاب العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بأصحاب المزارع ضرورة متابعة مكفوليهم من العمال وتقديم النصائح والإرشادات لهم وحثهم على عدم ارتكاب أي مخالفات قانونية كحيازة الأشياء الممنوعة أو زراعة المواد المخدرة، مثل: القنب الهندي.

كما ناشد أصحاب المزارع بضرورة التعرف والاطلاع على صور النباتات المخدرة وعدم التردد في الإبلاغ في حال اكتشاف وجودها في مزارعهم .