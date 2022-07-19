الأمن الأردني يكشف تفاصيل مقتل فتاة بالزرقاء

كشفت أجهزة الأمن الأردنية، تفاصيل مروعة حول مقتل فتاة وإخفاء جثتها داخل محل تجاري في مدينة الزرقاء.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان صباح الثلاثاء، إن ”معلومات وردت، مساء الاثنين، حول قتل أحد الأشخاص لفتاة وإخفاء جثتها داخل أحد المحال التجارية في محافظة الزرقاء“.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق بالحادثة، وجمع المعلومات للتأكد منها.

وتابع: ”بمزيد من التحقيق حُددت هوية الشخص الواردة بحقه المعلومات وجرى تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه“.

ولفت البيان إلى أن المشتبه به ”اعترف بقتله إحدى الفتيات إثر خلافات بينهما، وأنه ضربها بواسطة أداة راضة أثناء وجودها داخل محله التجاري، ما أدى إلى وفاتها، قبل إخفاء جثتها داخل المحل وغادر المكان“.

وأوضح أنه ”تم التوجه للمحل التجاري وبدلالته عثر على جثة الفتاة وجرى تحويلها للطب الشرعي وما زال التحقيق جاريا“.

تأتي هذه الجريمة بعد أسابيع من مقتل الطالبة إيمان إرشيد بعد أن أطلق شخص النار عليها، داخل الحرم الجامعي.

وعقب تنفيذ جريمته بأيام، حاصرت الأجهزة الأمنية القاتل الذي أطلق النار على نفسه، وتوفي بعد ذلك.

وأثارت قضية الشابة إرشيد، جدلا واسعا في الأردن، وسط مطالبات بتفعيل عقوبة الإعدام في البلاد.