مصري يقتل شقيقه بسبب "بنطال"

أقدم شاب مصري على قتل شقيقه الإثنين، بعد شجار نشب بينهما، إثر ارتداء الضحية بنطالا جديدا يعود للجاني.

و تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أهالي مركز كرداسة يفيد بقيام عامل بإنهاء حياة شقيقه بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلاف نشب بينهما.

وبانتقال قوة من مركز شرطة كرداسة إلى مكان الحادث تبين مقتل شاب في العقد الثالث من عمره نتيجة إصابته بعدة طعنات، وبسؤال أهالي المنطقة وأسرة الأخوين تبين أن خلافا نشب بينهما بسبب قيام القتيل بارتداء بنطال يعود للقاتل والذي اشتراه حديثا ولم يرتده مما أثار غضبه.

وقام القاتل بتعنيف شقيقه بسبب ارتداء البنطال الجديد، ليرد عليه شقيقه، مما أدى إلى تشابك بالأيدي قام الشقيق الأكبر خلاله بطعن شقيقه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته.

وألقت المباحث القبض على القاتل وعرضته على النيابة، حيث اعترف أمامها بارتكابه للواقعة، معربا عن ندمه لقتله شقيقة، كاشفا عن أن الشيطان دخل بينهما.

وفي وقت سابق الإثنين أقدمت صيدلانية مصرية على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الـ 11 بحي العمرانية بالجيزة في مصر، بسبب خلافات نشبت بينها وبين زوجها.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من الطابق الـ 11 بمحل إقامتها بحي العمرانية.

وانتقلت قوة أمنية من القسم إلى محل البلاغ، حيث كشف الفحص المبدئي عن وفاة سيدة في العقد الرابع من عمرها، وتعمل صيدلانية، حيث وجدت مضرجة بدمائها في وسط الشارع.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن خلافا نشب بين الضحية وزوجها بمدخل العمارة التي يقطنان بها، فصعدت بعدها إلى شقتها بالطابق الـ 11 وقامت بإلقاء نفسها من أحد المناور بالشقة، لتسقط جثة هامدة.

وقامت المباحث بتحرير محضر بالواقعة واستدعاء النيابة، التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الحادثة، وكشف إن كان بها شبهة جنائية.