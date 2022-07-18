في مصر.. عروس تتهم خالها بهتك عرضها قبل الزواج وحملها منه سفاحا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بسبب حادث هزت مركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة بمصر، وهي قيام رجل بهتك عرض ابنة شقيقته المخطوبة، لتحمل منه سفاحا، ولم يكتشف الأمر إلا بعد زواجها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أسرة عروس بكرداسة تتهم خالها بهتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج مما أدى إلى حملها منه سفاحا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى منزل أسرة العروس ليتم الكشف عن تفاصيل القضية.

وروت أسرة العروس للشرطة بأن الفتاة متزوجة من 3 شهور، وشعرت بإعياء شديد فاصطحبها زوجها إلى الطبيب للاطمئنان عليها، ليبشره الطبيب بحمل إمرأته، وقبل أن يبتهج العريس وتسري السعادة في قلبة بسبب حمل زوجته، تلقى صدمة صاعقة، وهي أن عروسه التي تزوجها منذ 3 شهور حامل في الشهر التاسع.

تمالك العريس أعصابه وعاد بزوجته إلى المنزل، ثم قام بالاتصال بأسرتها للحضور، وفور علم أسرة العروس بما حصل انهال الوالد على ابنته بالضرب لتعترف وتكشف عن الشخص الذي قام بفعلته الدنيئة، لتكشف العروس عن فاجعة أخرى، وهي أن خالها هو من قام بهتك عرضها ومعاشرتها.

وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

وعند مواجهة المتهم بالأدلة، اعترف لرجال الأمن بارتكابه للواقعة، لتقرر النيابة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيق، تمهيدا لتحويله للقضاء.

وأثارت القضية ردود فعل غاضبة في البلاد التي باتت تشهد بشكل شبه يومي، حوادث وجرائم وحالات انتحار.

وأرجع مختصون ارتفاع عدد الجرائم وحالات الانتحار، لأسباب اقتصادية واجتماعية، في ظل غياب الوازع الديني الذي يردع مرتكب الجريمة أو المقدم على الانتحار عن فعله.