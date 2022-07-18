فريد الديب يفاجئ محامي محمد عادل

أثار أحمد حمد محامي محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام لقتله طالبة المنصورة ”نيرة أشرف“ حالة من الجدل بعدما قام بحذف فيديو كان قد نشره أمس من داخل مكتب المحامي الشهير فريد الديب، أشار خلاله إلى أنه برفقة أسرة محمد عادل داخل مكتب فريد الديب لتقديم أوراق القضية للبدء في إعداد مذكرة الطعن.

وقال محامي محمد عادل في الفيديو الذي نشره أمس عبر صفحته على فيسبوك: ”طبعا احنا في مكتب والدي الأستاذ فريد الديب، زي ما وعدناكم، وهنقابله بعد 10 دقايق، من أجل تقديم أوراق القضية ليبدأ هو في إعداد مذكرة الطعن“.

وتفاجأ متابعو محامي محمد عادل أنه قام بحذف الفيديو اليوم، مما أثار تكهنات حول تراجع فريد الديب عن تولي الدفاع في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وأقدم والد الطالبة المصرية نيرة أشرف التي لقيت مصرعها على يد زميل لها بجامعة المنصورة، أمس، على إلغاء توكيلات المحامين المترافعين في القضية ضد المتهم بجريمة القتل محمد عادل.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها ”إرم نيوز“ مقدمة من قبل السيد أشرف أحمد عبدالقادر غريب والد نيرة، فقد ألغى الأخير توكيل كل من المحامين ”وفيق بدوي وخالد إبراهيم ومحمد القمري وعبدالرحمن يوسف“.

وقدم والد نيرة أشرف توكيلا جديدا خاصا بالمحامي خالد عبدالرحمن ليكون هو المحامي الوحيد للترافع في قضية نيرة أشرف، ليكون له الحق وحده بالتصريح لوسائل الإعلام والتحدث باسم العائلة.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تقدم بعرض للدفاع عن نيرة أشرف.

وقال أشرف الغريب والد نيرة، الجمعة الماضية، إنه ”موافق على تولي المستشار مرتضى منصور، والمستشار بهاء أبو شقة، وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته نيرة في حالة قبول الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم“.

وأوضح والد الطالبة نيرة، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24 المحلي، أنه ”يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن نيرة، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الحصول على حق ابنته“.

وكان المحامي الشهير رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قد أعلن تطوعه للدفاع عن الطالبة الجامعية نيرة أشرف، وذلك بعد أن أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب توليه الدفاع عن قاتلها محمد عادل، تطوعا ودون أتعاب.