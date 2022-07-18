الكويت.. "إعادة تغريد" تحيل مدونين على "تويتر" للمحاكمة

أحالت النيابة العامة الكويتية، عددا من مدوني موقع ”تويتر“ إلى محكمة الجنايات، عقب التحقيق معهم بتهمة ”إعادة تغريد“ تدوينة لأحد الناشطين، أحيل بدوره إلى المحاكمة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر وصفته بـ“المطلع“، قوله إن ”النيابة العامة حققت مع متهم بسبب تغريدة رصدتها وزارة الداخلية، وقامت بالتحقيق مع كل من أعاد نشر تغريدته (المرتوتين)، وأحالتهم جميعا إلى المحاكمة“.

وأوضح المصدر أن ”النيابة طالبت بمعاقبة كل من أعاد التغريدة“، معتبرة إياهم ”مؤيدين لما جاء في التغريدة المخالفة للقانون“.

وأشار إلى أن ”بعض الأحكام القضائية، تطرقت إلى معاقبة (المرتوتين) لكونهم يعتبرون مؤيدين لمضمون التغريدة المخالفة للقانون، فيما لم يجزم البعض الآخر من الأحكام أنهم مؤيدون للتغريدة“.

وأكد أن ”المحاكم تنظر إلى هذه النوعية من القضايا، بحسب ظروفها ووقائعها وتكييفها القانوني لها“.

وترصد إدارة الجرائم الالكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع أو تغريدات مخالفة للدين والآداب والعادات، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.

ويقبع عدد من الكويتيين والوافدين في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم؛ بسبب تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل، والإساءة إلى أمير البلاد أو القضاء أو إحدى المذاهب الدينية والدول الأخرى.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها لعشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاء لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض إن ”هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات، بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية، وسرقة البيانات، وإنشاء الحسابات الوهمية، والإساءة).

وكانت الحكومة قد وافقت في نيسان/ إبريل العام 2021، على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.