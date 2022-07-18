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منوعات

الأردن.. عضو مجلس أمانة عمان يغش في امتحان الثانوية
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 14:21 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 14:35 GMT

الأردن.. عضو مجلس أمانة عمان يغش في امتحان الثانوية

ضبطت الجهات المختصة في الأردن، عضوا في مجلس أمانة عمان الكبرى، وهو يقوم بعملية الغش خلال امتحان مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة. وقال مصدر في وزارة التربية

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المصدر: فريق التحرير

ضبطت الجهات المختصة في الأردن، عضوا في مجلس أمانة عمان الكبرى، وهو يقوم بعملية الغش خلال امتحان مادة الرياضيات لطلبة الثانوية العامة.

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم لموقع ”عمون“ المحلي، إنه تم ضبط عضو في مجلس أمانة عمان وهو يحمل هاتفًا خلال امتحان مبحث الرياضيات، وتم حرمانه دورتين من التقدم للامتحان.

وبحسب المصدر، فإن من تستر على الطالب هو رئيس قاعة الامتحان، وتم اكتشافه من قبل مدير قصبة عمان سامي الوحش، حيث تم إعفاء رئيس القاعة من عمله مباشرة، وتم تشكيل لجنة تحقيق معه.

وأضاف المصدر أن العقوبة قد تصل إلى العزل.

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