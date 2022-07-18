الأردن.. الحبس 5 أعوام لشاب هدد فتاة بنشر صورها الفاضحة

قضت محكمة أردنية، يوم الإثنين، بحبس متهم 5 أعوام مع الأشغال الشاقة؛ بعد إدانته بتهمة جريمة هتك العرض مكررة 15 مرة، وذلك على خلفية تهديده فتاة بنشر صور عارية لها.

وتعود أحداث القضية إلى ما قبل نحو 3 أعوام، عندما شاهدت الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا، إعلانا لتوظيف فتيات، على موقع ”فيسبوك“، فتواصلت مع صاحب الإعلان (المتهم الأول في القضية) هاتفيا، الذي طلب منها إرسال صور شخصية وصورة عن هويتها الشخصية لغايات التعيين، وفقا لما أوردته صحيفة ”الغد“ الأردنية.

وبعد أن أرسلت الضحية ما طلب منها، تطورت بينهما العلاقة، حيث أخبرها الشخص صاحب الإعلان أن طبيعة عملها هو استدراج أحد الأشخاص إلى إحدى الشقق وتصويره وهو عار ليتم ابتزازه فيما بعد، إلا أن المشتكية رفضت ذلك.

ولاحقا تطورت العلاقة بين المتهم الأول والفتاة، وطلب منها المتهم إرسال صور عارية لها، حيث أرسلت بإرادتها صورا لها وجسمها عار من الأعلى، بحسب الصحيفة.

بعد ذلك، أبلغت الضحية المتهم برغبة والدها ببيع منزله، فأخبرها المتهم الأول بوجود شخص (هو المتهم الثاني في القضية) يرغب بشراء هذا المنزل لخاله.

وفي تلك الفترة تمكن المتهم الأول من اختراق صفحة الفتاة الضحية على ”فيسبوك“ ونسخ جميع المحادثات الموجودة فيها.

وفي حزيران/ يونيو 2018، تلقت الضحية اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص (المتهم الثاني)، والذي قام بالتعريف بنفسه وأنه صديق للمتهم الأول، وأصبح هناك تواصل بينهما.

وأصبح المتهم الثاني يهددها ويطلب منها إرسال صور عارية لها، بعد أن أخبرها بوجود صور عارية لها بحوزته، حيث كان على علم بموضوع الصور العارية من المتهم الأول.

وعلى إثر التهديد، أرسلت الضحية صورا ومقاطع فيديو لها وهي عارية من الملابس عبر تطبيق ”ماسنجر“، وبعد تهديد المتهم الثاني لها طلب ممارسة الفاحشة معها، وبعد رفضها ذلك أرسل رسائل إلى هاتف والدتها لتقوم الأخيرة بتقديم شكوى.

وقضت المحكمة بحبس المتهم الثاني بالأشغال الشاقة 5 سنوات بتهمة جريمة هتك العرض مكررة 15 مرة وعدم مسؤولية المتهم الأول؛ كونها أرسلت له الصور بإرادتها.