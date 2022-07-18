مصر.. مليون جنيه ضمان مالي لإخلاء سبيل طبيب تحرش بمريضته

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تحديد مبلغ مالي كبير لإخلاء سبيل طبيب على ذمة القضية المتهم فيها بالتحرش بإحدى مريضاته، في محافظة البحيرة (شمال).

وأصدرت محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمود خطاب، قرارا بإخلاء سبيل طبيب أمراض جلدية بضمان مالي وقدره مليون جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش بمريضة أثناء قيامه بالكشف عليها داخل عيادته الخاصة بمركز شرطة إيتاي البارود.

وكانت النيابة العامة قررت حبس طبيب شهير يعمل معيدا بكلية الطب بنين بجامعة الأزهر، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بمريضة أثناء قيامه بالكشف عليها داخل عيادته الخاصة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة إيتاي البارود بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 18 عاما ومقيمة بدائرة المركز، بقيام طبيب أمراض جلدية بالتحرش بها أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادته الخاصة بدائرة المركز.

وأوضحت المجني عليها بأنها عقب التحرش بها خرجت من غرفة الكشف وقامت بالاتصال بأسرتها وأبلغتهم بما تم من قبل الطبيب أثناء الكشف عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطبيب، وبالعرض على المستشار إسلام الدماطي، أنكر الطبيب التهمة المنسوبة إليه، فقررت النيابة العامة حجز المتهم، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة وملابساتها وظروفها.

وعقب ورود تحريات المباحث الجنائية التي أيدت ما جاء بأقوال المجني عليها، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تصدر المحكمة قرارا بإخلاء سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيق.