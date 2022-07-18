تفاصيل صادمة بقضية مقتل فتاة على يد أمها بالأردن.. وحكم قضائي جديد

نقضت محكمة أردنية حكما بإعدام أم قتلت ابنتها بسبب حملها غير الشرعي، من حيث العقوبة فقط، مع إبقاء ”حكم التجريم“.

وجاء الحكم في ظل ”إسقاط والد المجني عليها، وهو زوج المتهمة، حقه الشخصي عنها“، بحسب ما نقل موقع ”عمون المحلي“.

وقال الموقع يوم الإثنين، إن ”محكمة التمييز نقضت حكما بإعدام أم قتلت ابنتها من حيث العقوبة فقط، فيما أيدت حكم محكمة الجنايات الكبرى من حيث التجريم، بسبب إسقاط والد المجني عليها وهو زوج المتهمة حقه الشخصي عنها، إذ لم يتسن لمحكمة الجنايات إبداء رأيها فيما إذا كان لهذا الإسقاط أثر على مقدار العقوبة“.

وفي تفاصيل الجريمة التي ذكرها ”عمون“، ”كانت المتهمة عزمت على قتل ابنتها بسبب حملها غير الشرعي، وأعدت العدة لذلك“.

وأضاف الموقع: ”استأجرت الأم شقة واشترت سكينا واستدرجت ابنتها المغدورة إلى الشقة، وهناك باغتتها بلف سلك كهربائي حول عنقها حتى خارت قواها وسقطت أرضا، ثم طعنتها 12 طعنة في أنحاء متفرقة من جسمها، ما أدى إلى وفاتها نتيجة الطعنات والاختناق بالسلك“.

ووفق ”عمون“، اعترفت الأم أمام المدعي العام بقتلها ابنتها، التي تبين من خلال التقرير الطبي بعد الكشف على جثتها ”وجود كيس حمل وبداخله جنين“.

وأشارت الأم إلى أنها ”كانت على معرفة بسيرة وسلوك ابنتها غير السوي، وأنها علمت بحمل ابنتها غير الشرعي“.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى، جرمت الأم بجناية ”القتل العمد“ بعد أن توصلت إلى أن ”نية القتل كانت مبيتة لديها، وأن أفعالها تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد“، وقضت بالحكم عليها بالإعدام شنقا حتى الموت.

وأسقط والد المجني عليها زوج المتهمة، حقه الشخصي عن ”الأم“، لذا قررت محكمة التمييز تأييد حكم محكمة الجنايات الكبرى من حيث ”الواقعة والتجريم“ ونقض الحكم من حيث ”العقوبة“ فقط.