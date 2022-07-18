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منوعات

من "حادث حريق" إلى طعن.. اعترافات فتاة تكشف ملابسات مقتل والدتها بالعراق
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 8:30 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 9:45 GMT

من "حادث حريق" إلى طعن.. اعترافات فتاة تكشف ملابسات مقتل والدتها بالعراق

تمكنت قيادة شرطة محافظة بابل في العراق، من كشف ملابسات مقتل سيدة، بعد أن سُجلت وفاتها بداية على أنها نتيجة احتراق منزل. ونقل موقع "السومرية نيوز" المحلي، بيانا

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المصدر: فريق التحرير

تمكنت قيادة شرطة محافظة بابل في العراق، من كشف ملابسات مقتل سيدة، بعد أن سُجلت وفاتها بداية على أنها نتيجة احتراق منزل.

ونقل موقع ”السومرية نيوز“ المحلي، بيانا صادرا عن قيادة شرطة بابل، أمس الأحد، جاء فيه أن ”فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن من كشف جريمة قتل سجلت على أنها حادث احتراق منزل يسكنه رجل وزوجته مع ابنتهما“.

وأضاف البيان: لكن ”لدى استجواب ابنتهما المصابة، والتحقيق معها، اعترفت بإقدام أبيها على طعن أُمها بواسطة (مفك) ما أدى إلى مفارقتها الحياة فورا“.

وبحسب اعترافات الابنة، لم يكتف الجاني بطعن زوجته، بل حاول أيضا ضربها بـ“شيشة أرجيلة“.

وأشارت إلى أن والدها حاول الانتحار، بافتعال حريق داخل المنزل.

وقالت قيادة شرطة بابل، إنه ”من خلال اعترافات (الابنة) تم التوصل إلى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المستشفى“.

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