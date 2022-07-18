محامي نيرة أشرف مناشدًا السيسي: "اعمل زي ما عمل حسني مبارك"

ناشد المحامي المصري خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها قبل نحو أكثر من ثلاثة أسابيع أمام جامعة المنصورة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتدخل وحسم عرض إعدام القاتل محمد عادل على الهواء مباشرة عبر الفضائيات.

وقال ”عبدالرحمن“ في لقاء مصور على موقع ”بصراحة“ المحلي، إنه سيطلب في المحكمة عقب رفض طعن محامي القاتل على الطعن، وتأييد حكم الإعدام نهائياً، بتصوير وقائع الإعدام على الهواء مباشرةً أمام الملايين ليكون عبرة ويشفي صدور أهل نيرة.

وأضاف: ”بناشد الرئيس السيسي بالتدخل وحسم الجدل وإعدام هذا السفاح أمام عيون جميع المصريين، زي ما عمل الرئيس الأسبق مبارك وأكد في عام 1989 على إعدام اثنين على الهواء مباشرةً لأنهم قتلوا سيدة وطفليها بعد لما شافتهم بيسرقوا بيتها، وبالفعل حدث“.

ولفت المحامي خالد عبدالرحمن، إلى أنه ”يتوقع أن الطعن الذي سيقدم على إعدام محمد عادل سيقابل بالرفض نتيجة ما سيتقدم به أمام محكمة النقض يؤكد بشاعة الجريمة“.

يشار إلى أن والد نيرة ألغى، مساء أمس الأحد، توكيلات المحامين المترافعين في القضية ضد المتهم بجريمة القتل محمد عادل.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها ”إرم نيوز“ والمقدمة من قبل السيد أشرف أحمد عبدالقادر غريب والد نيرة، فقد ألغى الأخير توكيل كل من المحامين، ”وفيق بدوي وخالد إبراهيم ومحمد القمري وعبدالرحمن يوسف“.

وأكد والد الفتاة المغدورة، أن المحامي الوحيد والأساسي الذي وكلته الأسرة ومن حقه الترافع في القضية بعد خطوة إلغاء توكيلات باقي المحامين، هو المحامي خالد عبدالرحمن.

وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة شمال مصر قد قضت خلال جلستها يوم 6 يوليو الماضي، بالإعدام بحق قاتل نيرة أشرف، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على الحكم.

ولا تزال تداعيات مقتل نيرة أشرف، تثير الجدل في مصر، رغم مرور أكثر من 3 أسابيع على الجريمة ومحاكمة القاتل في محاكمة سريعة وتحويل أوراقه للمفتي تمهيدا لإعدامه.