الجاني والضحية طفلان.. حادثة اغتصاب غريبة في مصر

أثارت حادثة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ضجة كبيرة في مصر، خاصة وأن المعتدي ما زال في مرحلة الطفولة، حيث أنه لم يكمل عامه الـ 14، ليقف الرأي العام حائرا بين الطفلة التي انتهكت طفولتها وهي ما زالت في السنوات الأولى من عمرها، وبين الطفل مرتكب الجريمة، وهل هو حقا جان، أم ضحية التربية السيئة.

وفي تفاصيل الواقعة، خرجت الطفلة صاحبة الأربع سنوات برفقة والديها للتنزه بأحد النوادي الترفيهية بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وحينما أرادت أن تذهب لقضاء حاجتها أخطأت ودخلت حمام الرجال، لتجد الطفل الذي قام بالاعتداء عليها وهتك عرضها وفض بكارتها، لتخرج بعدها الطفلة غارقة في دمائها وتشتكي لوالديها من ألم في موضع عفتها.

صعق الأبوان بعد رؤية ابنتهما غارقة في دمائها، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور، وقامت بتفريغ الكاميرات المتواجدة في المكان، وبسؤال الشهود أقروا بما قالته الطفلة حول الواقعة.

وقامت الشرطة بالقبض على ”الطفل المتهم“ وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بحبس الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأثبت التقرير الذي أعده الطب الشرعي بعد انتدابه من قبل النيابة أن الطفلة تعرضت لهتك عرضها وفض بكارتها نتيجة اعتداء جنسي.

قامت قوات أمن أسيوط بتشميع المركز الترفيهي محل واقعة الاغتصاب، وذلك بأمر من النيابة العامة بعد اكتشاف أنه يدار دون ترخيص، كما أمرت بحجز المدير المسؤول عن المنشأة وقت الواقعة لحين ورود تحريات الشرطة.

وقررت النيابة العامة، الأحد إيداع الطفل المعتدي بإحدى دور الرعاية لمدة أسبوع للوقوف على الدوافع النفسية التي دفعته إلى ارتكاب هذه الجريمة.

وأثارت الحادثة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب النشطاء عن غضبهم الشديد لما وصل إليه الوضع وسط تساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ان يفقد الأطفال براءتهم.

وتباينت الآراء حول المتهم، وطالب فريق بمعاقبة والديه لأنهما السبب الرئيسي فيما وصل إليه الطفل، على حد قولهم.