محامي نيرة أشرف: هذا ما فعله فريد الديب بملف قضية محمد عادل

كشف المحامي المصري خالد عبد الرحمن، محامي أسرة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها قبل نحو أكثر من ثلاثة أسابيع أمام جامعة المنصورة، تفاصيل جديدة بشأن عزم مواطنه المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن محمد عادل قاتل نيرة في مرحلة النقض على حكم الإعدام.

وقال ”عبدالرحمن“ في لقاء مصور على موقع ”بصراحة“ المحلي، إن فريد الديب لم يقدم الطعن على حكم الإعدام أو يقابل أي شخص حتى الآن (وهي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد)، بخصوص قضية الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة المغدورة نيرة أشرف.

وأوضح: ”المحامي المنوط بالدفاع عن السفاح قاتل نيرة أخذ ملف القضية وراح يقابل الأستاذ فريد الديب، ولكن الأستاذ فريد لم يقابله، ولم يقابل أي شخص بخصوص قضية نيرة أشرف“.

وأضاف: ”يومها قابله مدير مكتب الأستاذ فريد وأخذ منه الملف وطلب استكمال باقي أوراق القضية مثل حيثيات الحكم والمرافعات ومحضر الجلسة، وقاله كمل الورق وتعالى نعرض على الأستاذ فريد القضية“.

وتابع: ”ما يعني أن الأستاذ فريد لغاية الآن لم يقبل القضية“، مستشهداً بالقول: ”الدليل على ذلك لم يخرج تصريح واحد سواء من الأستاذ فريد أو مكتبه بتقديم الطعن على حكم الإعدام وقبوله من عدمه حتى اليوم“.

وأشار محامي نيرة أشرف، إلى أنه يتوقع أن ”المحامي فريد الديب لم يقبل القضية عقب قراءتها والاطلاع على تفاصيلها برغم عزمه الدفاع عن القاتل“.

وقرر أشرف عبد القادر والد الطالبة المصرية نيرة أشرف أن يكون للأسرة محام وحيد للترافع عن قضية ابنته التي هزت الرأي العام في مصر.

وقال ”عبدالقادر“، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن المحامي الوحيد الذي وكلته الأسرة ومن حقه الترافع في القضية بعد خطوة إلغاء توكيلات باقي المحامين، هو المحامي خالد عبدالرحمن.