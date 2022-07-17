لهذا السبب أقدم والد نيرة أشرف على إلغاء توكيلات المحامين

أعلن أشرف عبد القادر والد الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل قبل نحو أكثر من ثلاثة أسابيع، إلغاء التوكيل العام الذي ضم 4 محامين موكلين بالدفاع عن قضية ابنته المغدورة.

وقال عبدالباقي في تصريحات لموقع “بصراحة” المحلي، إنه قرر الإبقاء على التوكيل الخاص فقط بالمحامي المصري خالد عبدالرحمن الذي بدأ القضية منذ وقوع الحادث أمام جامعة المنصورة، مشيرا إلى أن التوكيل العام لـ4 محامين كان يضم اسمه.

وأضاف والد الفتاة المغدورة، أن السبب في إقدامه على هذه الخطوة، هو انسحاب أحد المحامين الأربعة من القضية لسبب لا يعلمه، فضلا عن كثرة التصريحات من المحامين في وسائل الإعلام على لسان الأسرة، والذين يعرفون أنفسهم ”محامو نيرة“.

وأشار والد نيرة، إلى أن سبب إبقائه على المحامي خالد عبدالرحمن، هو تواجده معه من بداية القضية، واتصاله به للدفاع عن قضية ابنته المغدورة واعتبرها ابنته، قائلاً: “رميت الحمل بتاعي كله على أكتاف الاستاذ خالد عبدالرحمن”.

ووجه أشرف عبد القادر والد نيرة، رسالة لوسائل الإعلام وللجميع بالقول: “أرجوا من الجميع عدم قبول أي تنازلات أو تصريحات في الإعلام أو غيرها من أي محام في مصر آخر سوى محام واحد فقط وهو خالد عبدالرحمن”.

وتداول صورة للتوكيل العام الذي ألغاه والد نيرة أشرف، وأظهرت إلغاء توكيلات المحامين: “وفيق فتحي محمد العدل بدوي، خالد عبدالرحمن السعيد إبراهيم، ومحمد السيد محمد القمري، عبدالرحمن محمود محمد خليل يوسف”.

وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة شمال مصر قد قضت خلال جلستها يوم 6 يوليو الماضي، بالإعدام بحق قاتل نيرة أشرف، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على الحكم.

وبتوكيل خالد عبدالرحمن، ليكون المحامي الوحيد للدفاع عن نيرة أشرف، يكون والد الطالبة المغدورة قد وضع حد للجدل حول قبوله عرضا تقدم به رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور لتولي القضية.