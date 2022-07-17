والد نيرة أشرف يلغي توكيلات بعض المحامين

ألغى والد الطالبة المصرية نيرة أشرف التي لقت مصرعها على يد زميل لها بجامعة المنصورة، توكيلات بعض المحامين المترافعين في القضية ضد المتهم بجريمة القتل محمد عادل.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها ”إرم نيوز“ والمقدمة من قبل السيد أشرف أحمد عبدالقادر غريب والد نيرة، فقد ألغى الأخير توكيل كل من المحامين، ”وفيق بدوي وخالد ايراهيم ومحمد القمري وعبدالرحمن يوسف“.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تقدم بعرض للدفاع عن نيرةأشرف.

وقال أشرف الغريب، والد نيرة، الجمعة الماضية، إنه ”موافق على تولي المستشار مرتضى منصور، والمستشار بهاء أبو شقة، وصلاح حسب الله الدفاع عن ابنته نيرة في حالة قبول الطعن المقدم من قبل أسرة المتهم“.

وأوضح والد الطالبة نيرة، في تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24 المحلي، أنه ”يرحب بكل المحامين الذين أعلنوا دفاعهم عن نيرة، موجها الشكر لهم على حرصهم الشديد في الحصول على حق ابنته“.

وكان المحامي الشهير رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد أعلن تطوعه للدفاع عن الطالبة الجامعية نيرة أشرف، وذلك بعد أن أعلن المحامي المصري الشهير فريد الديب، توليه الدفاع عن قاتلها محمد عادل، تطوعا ودون أتعاب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات نقلها موقع ”القاهرة 24“: ”نيرة أشرف ذبحت مرتين، المرة الأولى التي كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاض البعض من الأفراد في سمعتها وعرضها، وتعاطفوا مع المتهم القاتل، الذي نفذ جريمته أمام المواطنين في الشارع“.

وأضاف: ”هناك مشبوهون يجمعون الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة“، مؤكدا أنه سيدافع عنها في القضية دون أي مقابل مادي.

ولاحقا أعلن المحامي المصري عضو مجلس النواب السابق صلاح حسب الله، انضمامه إلى مواطنه وزميله مرتضى منصور، للدفاع عن نيرة أشرف.

وقال ”حسب الله“ في تصريحات لوسائل إعلام محلية: ”هناك عدد من المحامين أعلنوا تطوعهم للدفاع عن القاتل، وهذه محاولات لتبرير القتل العمد، لذلك لا بد من الوقوف في تلك القضية حفاظا على القصاص“.

وأكد أنه ”تواصل مع المستشار مرتضى منصور ووضعا معا الخطوات التي سيسيرون عليها خلال الفترة المقبلة“.