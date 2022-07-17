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منوعات

شاب عربي ينثر آلاف الدولارات من نافذة فندق في إسطنبول
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 20:34 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 21:05 GMT

شاب عربي ينثر آلاف الدولارات من نافذة فندق في إسطنبول

ألقت السلطات التركية القبض على شاب فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد نثره آلاف الدولارات من نافذة غرفته في أحد فنادق إسطنبول. فلسطيني يحمل الجنسية

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المصدر: محمد الناه - إرم نيوز

ألقت السلطات التركية القبض على شاب فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد نثره آلاف الدولارات من نافذة غرفته في أحد فنادق إسطنبول.

وفي تفاصيل الحادثة ذكرت وسائل إعلام تركية أن الشاب المدعو“ أحمد أبو. ج“ قام بتصوير مقطع فيديو لنشره على منصات التواصل الاجتماعي وهو ينثر آلاف الدولارات من نافذة غرفته بفندق في إسطنبول، وبعد انتشار مقطع الفيديو قامت شرطة مكافحة الجريمة الإلكترونية باتخاذ الإجراءات، والتحقيق في الحادثة، وتعقب الشاب لتتوصل إلى مقر إقامته وتداهمه.

وخلال عملية المداهمة حاول الشاب الهروب، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليه، وأثناء تفتيش غرفته عثرت الشرطة على أوراق نقدية مزورة و12 أداة تستخدم لتزوير الأوراق النقدية من فئات: الدولار، والليرة، واليورو .

واقتيد الشاب إلى مركز الشرطة، حيث أخذت أقواله، ووجهت له تهمة ”تحريض المواطنين على الكراهية والعداوة“، وتزوير الأموال.

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