نجل حميدان التركي السعودي المعتقل في أمريكا يكشف آخر تطورات القضية

كشف تركي نجل حميدان التركي الطبيب السعودي المعتقل في سجون الولايات المتحدة الأمريكية عن تطور جديد في الإجراءات المتعلقة بقضية والده.

ونشر تركي حميدان التركي تغريدة عبر تويتر قال فيها: ”تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢“.

وأضاف أن تلك ”تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة لوالدي والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولم الشمل.. دعواتكم أن يكتب الله له الفرج فيها“.

تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط لوالدي #حميدان_التركي بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢ ، والتي تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة لوالدي والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولم الشمل.. دعواتكم أن يكتب الله له الفرج فيها — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) July 17, 2022

ويعتبر حميدان التركي أشهر معتقل سعودي في سجون الولايات المتحدة، وقضى أكثر من 16 عاما خلف القضبان، ويسعى منذ سنوات للحصول على الإفراج المشروط، إلا أنه يواجه برفض قضائي.

ويؤكد حميدان التركي أنه بريء من التهم التي سجن بسببها في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ عام 2005، بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية.

وكان التركي عند توقيفه طالب دكتوراه ابتعث من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية، لتحضير الدراسات العليا في ”الصوتيات“، وهو حاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة ”دنفر“ في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة.