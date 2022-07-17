مقتل ضابط عراقي إثر مشاجرة مسلحة في بغداد

قتِل ضابط عراقي وأصيب موظف حكومي، في مشاجرة مسلحة وقعت بمنطقة ”الزعفرانية“ جنوب شرقي العاصمة بغداد.

ونقل موقع ”السومرية نيوز“ المحلي عن مصدر أمني، قوله إنه ”بعد ورود معلومات بوجود حادث إطلاق نار، تم تشكيل فريق عمل أمني والتوجه إلى مكان الحادث ضمن منطقة الزعفرانية“.

وأضاف المصدر ”تبين وجود شخص مصاب بطلق ناري يعمل موظفًا في إحدى الوزارات، نتيجة مشاجرة مع أقربائه، إذ حصل تبادل إطلاق نار“.

وتابع المصدر أن ”تبادل إطلاق النار تسبب بمقتل ضابط برتبة رائد منسوب إلى فوج مغاوير ديالى جيش عراقي“.

وأكد أنه ”تم التحفظ على جميع أطراف المشاجرة بسبب وجود شكوى ضدهم“.

ولم يورد الموقع مزيدًا من التفاصيل.