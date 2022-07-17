دبي.. طلب من سائق خفض المذياع فأصابه بـ"عاهة"

أدانت محكمة الجنايات في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، سائقًا آسيويًا بعد أن دهس آخر متعمدًا، متسببا له بـ“عاهة مستديمة“، وقضت بحبسه عامين.

وقالت صحيفة ”الخليج الإماراتية، إن القضية ”تعود تفاصيلها إلى فبراير/ شباط 2020 حين تقدم آسيوي ببلاغ يفيد بتعرض أحد أصدقائه للدهس من قبل سائق مركبة بمنطقة السطوة في دبي. وبحسب إفادة الشاهد في التحقيقات فإنه كان يترجل بصحبة صديقة في محيط مقر سكنهما بعد منتصف الليل، فمر سائق بذات المكان وكان يرفع صوت مذياع مركبته، فطلب منه المجني عليه خفض الصوت، فما كان من السائق إلا أن أوقف المركبة، وانتظر محاولة المجني عليه عبور الشارع فعاد للخلف، ثم انطلق بها إلى الأمام ودهسه وفر من المكان“، وتم إبلاغ الإسعاف والشرطة.

وأضافت الصحيفة أن ”المجني عليه أفاد خلال التحقيقات بأن سائق مركبة دهسه متعمدا، وعلى إثر ذلك سقط على بعد 5 أمتار، وتعرض لإصابة بليغة، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى راشد؛ حيث تلقى العلاج“.

من جانبه، قال أحد عناصر الأمن الإماراتي خلال التحقيقات إنه ”توجه إلى مكان الحادثة إثر بلاغ ورد إلى غرفة العمليات يفيد بتعرض آسيوي للدهس في منطقة السطوة؛ حيث تم جمع الاستدلالات والتوصل إلى شخص كان بصحبة السائق أثناء الحادث؛ حيث أفاد الشاهد بأنه كان برفقة السائق أثناء الحادث حيث دهس المجني عليه، فتم القبض على سائق المركبة المتسببة في الحادث“.

وفي التحقيقات أنكر السائق ما أسند إليه، وقرر أنه كان يقود مركبته على شارع فرعي بمنطقة ”السطوة“ برفقة صديقه، وأثناء ذلك تواجد 3 أشخاص يترجلون بالمنطقة، فاستخدم الأنوار العالية وبوق المركبة لتنبيههم؛ للخروج من الطريق، إلا أن ذلك لم يعجبهم، وعندما أوقف المركبة لإنزال صديقه حضر المذكورون، واستفسروا منه عن سبب ما قام به، فأخبرهم بأنه قام بذلك لتنبيههم للخروج من الطريق، فما كان منهم إلا أن قاموا بالصعود فوق غطاء محرك المركبة، ورفضوا النزول، ونظرا لوجود مركبات متوقفة بسبب تعنتهم، إلا أنهم لم يفعلوا، فقام بتحريك المركبة ليفسح الطريق، وأثناء ذلك سقط المذكورون من فوق غطاء المحرك على جانب المركبة، وأكمل طريقه لمقر سكنه، ونفى دهس المجني عليه.