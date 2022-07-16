الداخلية المصرية تكشف حقيقة فيديو "رجل الأفيون في القطار"

كشفت وزارة الداخلية في مصر حقيقة مقطع فيديو متداول على نحو واسع لأحد مديري الأمن السابقين أثناء تفقد تذكرة قطار أحد المواطنين، والعثور معه على قطعة من مخدر الأفيون، فيما عرف بـ“رجل الأفيون في محطة القطار“.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي مقتضب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إن ”الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو لأحد السادة مديرين الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، وعثوره على مواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص حال استعلامه عن تذكرة القطار“.

واختتم البيان ”بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، قديم ويرجع تاريخه لشهر يناير عام 2016“.

وتعود الواقعة إلى الرابع من يناير عام 2016، حيث كان اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات آنذاك يتفقد الخدمات الأمنية والمرورية بمحطة سكك حديد مصر ”رمسيس“.

وأثناء مرور اللواء يوسف تصادف مع أحد المواطنين، فطلب منه إظهار تذكرة الركوب، فأخرجها المواطن ملتصقة بقطعة من مخدر الأفيون، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو خلال الساعات الماضية على أنه حديث، وسط موجة من السخرية والجدل، حيث كتب أحد النشطاء ”ده لما يكون الفقر ماسك ف الجلبيه..شخص بيطلع تذكرة قطار لمدير الأمن.. نسي حتة الأفيون انها بالمحفظة ..الراجل زعلان إنها إتاخدت منه أكتر من إنه إتقبض عليه“.

كما كتب ناشط آخر ”‏اكتر شعب كوميدي ف العالم كله.. مدير الأمن بيمر علي محطة القطار..وكل ما يقابل حد يسأله عن التذكرة..قابل المعلم ده.. سأله عن التذكرة..راح مطلع له التذكرة ومعاها حته أفيون ..مدير الأمن سلمه لضابط المباحث. اللي يضحك إن نظرة عين الراجل بتظهر زعله علي حته الأفيون“.