مقتل ضابط إيراني جراء تطبيق قانون فرض الحجاب

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، بمقتل ضابط برتبة ملازم من قوات البحرية الإيرانية خلال مشاركته في مهمة تطبيق قانون ”الأمن الأخلاقي“ الذي بدأت بتنفيذه حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لتعقب الفتيات بالرقابة على ملابس النساء والإشراف على الحجاب الإلزامي.

وقالت صحيفة ”همشهري“ الحكومية الإيرانية في موقعها الرسمي، إن الضابط برتبة ملازم ثاني من قوات البحرية الإيرانية ”بيت الله ديو سالار“ لقي مصرعه خلال أداء مهمته وتطبيق القانون في مدينة ”نوشهر“ بمحافظة مازندران شمال إيران.

ونقلت الصحيفة عن قائد قوات البحرية في مدينة نوشهر، مصطفى عسكري بعدما وصف الضابط ”ديو سالار“ بـ“الشهيد“، قوله إن ”الأخير تعرض لحادث أثناء عملية إنفاذ مشروع الأمن الأخلاقي في المدينة“.

وأضاف عسكري إن ”تشييع جثمان الضابط في البحرية سيكون يوم الأحد أمام قاعدة قوات البحرية في مدينة نوشهر“.

وفي الأيام القليلة الماضية، أعلنت الحكومة الإيرانية عن إصدار سلسلة من القرارات التي تسمح لمنظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطبيق ومراقبة مدى التزام الفتيات بالحجاب الإلزامي وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية الإيرانية.

ووفق السلطات الإيرانية فإنه تم استحداث منظمة ”العفة والحجاب“ بالرقابة على ملابس النساء والإشراف على الحجاب الإلزامي، وتم إنشاؤه في وزارة الداخلية الإيرانية.

وفي يوم الأربعاء الماضي، شهدت إيران موجة من الاحتجاجات عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد تطبيق هذا القانون، حيث قامت العديد من الفتيات بنزع الحجاب ونشر مقاطع وصور لهن عبر شبكة الإنترنت رفضاً لهذه الخطوة.

من جهته، أكد نائب قائد قوات الشرطة الإيرانية، الجنرال قاسم رضائي، السبت، إن الشرطة ماضية في تطبيق هذا القانون، مشدداً على ضرورة مراعاة مبادئ العفة والحجاب كقاعدة للمجتمع الإسلامي، وفق تعبيره.

وأوضح الجنرال رضائي في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، ”إن الشرطة تعلم أن من واجبها التعامل مع الجرائم الواضحة، وفي هذا الصدد سوف تستمر لتنفيذ خططها الأمنية الأخلاقية كما في الماضي“.

وأضاف حول تطبيق خطة الأمن الأخلاقي: دين بلدنا دين الإسلام، وبلدنا أيضا دولة ملتزمة بالقانون، ويجب الحفاظ على أعراف بلدنا، ولحسن الحظ، فإن معظم الناس يهتمون به ويلتزمون به“.