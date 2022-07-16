تطور جديد في جريمة قتل الصيدلي أحمد حاتم على يد سيدة سعودية

أصدرت السلطات السعودية أمرا بالإفراج عن جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم، الذي قتل بحادثة إطلاق نار خلال عمله في مدينة سكاكا، وذلك بعدما رفض صرف حقنة مضاد حيوي دون وصفة طبية.

وذكر نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ في تصريح له أن النيابة السعودية أصدرت أمرا بالإفراج عن جثمان الصيدلي الشهيد أحمد حاتم، وأنها جارية متابعة إصدار شهادة الوفاة.



وكانت نقابة الصيادلة قد نعت في وقت سابق الصيدلي أحمد حاتم ماضى، الذي توفي أثناء عمله في مدينة سكاكا، إثر إطلاق النار عليه من إحدى المواطنات السعوديات، حين رفض طلبها وإصرارها على صرف حقنة مضاد حيوى من الصيدلية دون وصفة طبية، التزاما بالقوانين المعمول بها.

وألقت قوات الأمن السعودية القبض على المتهمة بقتل الصيدلي المصري، وقد أكدت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ثقتها في الإجراءات القانونية في المملكة العربية السعودية، كما طمأنت أسرة الصيدلي القتيل على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرعة عودة الجثمان إلى أرض الوطن.