مصر.. كشف تفاصيل اختطاف واغتصاب فتاة سودانية في شارع الهرم

كشفت جهات التحقيق في مصر، تفاصيل جريمة تعرض فتاة سودانية للاختطاف والاغتصاب من قبل 3 شبان في منطقة شارع الهرم.

وقالت في تصريحات نقلها موقع ”القاهرة 24“ إن المتهمين الثلاثة وهم عاطلون عن العمل، اختطفوا الفتاة وواقعوها جنسيا رغما عنها.

وبحسب بيان للنيابة فإن “ ”المجني عليها تحمل الجنسية السودانية، وكانت تسير في شارع الهرم يوم الواقعة، حيث خرج عليها المتهمون، وقاموا باصطحابها إلى شقة أحدهم، وتناوبوا على اغتصابها، عقب ذلك استطاعت الفتاة الهرب من الشقة وذهبت إلى قسم شرطة الهرم وقدمت بلاغا ضد المتهمين“.

وقدمت الفتاة يوم الواقعة، بلاغا إلى قسم شرطة الهرم، يفيد بإقدام 3 شبان على اختطافها واقتيادها إلى شقة أحدهم والتناوب على اغتصابها.

وبعد التحري وإعداد الأكمنة الأمنية، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين الثلاثة، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بارتكاب الجرم، وما زال التحقيق جاريا معهم تمهيدا لتحويلهم إلى القضاء.

و يُعاقَب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة).

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة، ارتفاعا في عدد الجرائم على اختلاف أنواعها لا سيما جرائم القتل التي كان من بينها، ما أثار الرأي العام وما زال يحتل الحديث عنه حيزا مهما.

ومن بين تلك الجرائم، مقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميل لها بالجامعة ذبحا في الشارع العام، حيث تم القبض على الجاني الذي اعتراف بجرمه وتخطيطه لقتل نيرة، وقد صدر حكم الإعدام بحقه.

كما تلت تلك الجريمة جريمة مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال، على يد زوجها القاضي أيمن حجاج الذي عمد على إخفاء جثتها في إحدى المزارع، والتبليغ عن فقدانها، إلا أن الشرطة تمكنت من فك لغز الجريمة والقبض على الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة بمساعدة صديق له.