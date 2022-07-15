كويتيون يروون تفاصيل صادمة حول وفاة وليد الصليلي‎‎

كشف نشطاء كويتيون عن تفاصيل صادمة حول ما تعرَض له المواطن وليد الصليلي، الذي توفي أثناء القبض عليه من قبل عناصر أمنية الأسبوع الماضي، وأحيلت قضيته للتحقيق، عقب تداول معلومات تشير إلى ”تعرَض المواطن للعنف والضرب قبيل وفاته“.

وتشير التفاصيل المتداولة حول الشاب وليد الصليلي الذي قيل إنه في الثلاثينيات من عمره، عن تعرضه لضرب قوي على رأسه سبب له كدمات واضحة ونزيف مستمر في جمجمته.

وكشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن الحادثة في ساعة متأخرة من يوم الخميس، وأشارت إلى أن ”الحادثة وقعت الأسبوع الماضي، أثناء مباشرة رجال الأمن عملية القبض على المواطن في اسطبلات الجهراء“.

وأوضحت أن ”التحقيقات أشارت إلى أنه جرى احتكاك أثناء القبض على المواطن، تخلله عنف؛ ما أدى لإسعافه إلى مستشفى الجهراء، إلا أنه فارق الحياة يوم الأحد الماضي“.

وأشار حساب ”أخبار الكويت“ في ”تويتر“، بأن الشاب وليد الصليلي يبلغ من العمر 35 عاماً، وبأنه توفي بإحدى المستشفيات إثر إصابته بنزيف في المخ والكلى، وهي معلومات أشار إليها وتداولها كثير من النشطاء في ”تويتر“ وأرفقوها بصورة للشاب.

النيابة العامة

تباشر التحقيق في وفاة مواطن كويتي يبلغ 35 عام بعد وفاته بسبب نزيف في المخ والكلى بإحدى المستشفيات لوجود شبهة جنائية بالوفاة.#مقتل_وليد_الصليلي#الكويت#جورجيا #السعودية#مساء_الخير pic.twitter.com/O5HmdIC4yE — أخبار الكويت (@KW___NEWS) July 15, 2022

وأفاد الناشط أحمد محمد الشمري بأن ”آثار التعذيب كانت واضحة على جثة المواطن الصليلي، حيث شاهدوا آثار ضربة قوية على جمجمته، وبأن الدماء كانت تسيل منه دون توقف أثناء غسله قبيل دفنه“.

وذكر الشمري الذي أكد أنه تواجد لحظة غسل وليد الصليلي أن ”آثار القيود كانت واضحة على يديه وتاركةً علامات زرقاء“.

حادثة مقتل وليد سعود الصليلي بدم بارد وكأن شي لم يكن ! راح من كيس اهله من غير سبب انا شفت وليد سعود الله يرحمه اثناء غسله وعليه مظاهر التعذيب واضحه وكان راسه مخفوس لدرجه ان صاحب المغسل يظن انه حادث والضربه في راسه وكل ما صب عليه ماء خرج من راسه دم في مشهد يروع #مقتل_وليد_الصليلي — أحمد محمد الشمري (@shammery_) July 15, 2022

وايضا كان هناك اثار كلبجات في يديه واضحه وزرقا ، وليد يضرب في الجهراء ويدخل الى عناية مستشفى العدان ! هل الشرطه كانوا قد علموا بحالته وقاموا بالاتصالات للبحث عن مخرج من هذا المأزق الله يرحمك ويغفرلك ترك خلفه ولد يتيم لا حول ولا قوة الا بالله #مقتل_وليد_الصليلي — أحمد محمد الشمري (@shammery_) July 15, 2022

وتداول عدد من النشطاء منشورا يروي تفاصيل الاعتداء على الشاب وليد الصليلي، وجاء فيه بأنه ”تم القبض عليه في اسطبلات الجهراء وضربه في الشارع، وفي السجن أيضاً ضربات متكررة على رأسه، ليصاب بسببها بنزيف في دماغه أدى إلى وفاته“.

#مقتل_وليد_الصليلي نواب الفلس ومعارضه الغفله

ما سمعنا صوتكم ؟! بعد ما تنتشر السالفه تصرحون وتسون اكشن pic.twitter.com/aBJn6mbx2u — م . خالد الغريب 🏹 (@a3aatbk) July 15, 2022

ونقل حساب صحيفة ”تدري“ الالكترونية معلومات مشابهة عن وفاة وليد الصليلي، مؤكداً أن ”الصليلي تشاجر مع رجال الأمن مرتين، الأولى عند توقيفه والثانية عند وصوله إلى المركز الأمني، وأصيب في جمجمته وتوفي في المستشفى“.

المواطن المتوفي على يد رجال #الشرطة مصاب بجمجمته

وأهله طلبوا مقابلة #وزير_الداخلية تهاوش مع الأمنيين

مرة لدى استيقافه في التفتيش ومرة بالمخفر مع أحد الأمنيين

وأصيب برأسه وتوفي بالمستشفى أهله بانتظار نتيجة التحقيق

سيتم الرجوع لكاميرات الدوريات

للوقوف على ما جرى@Moi_kuw#تدري pic.twitter.com/Bm4K4BdFKZ — تدري (@tadriuknow2) July 14, 2022

وكان حساب ”شاهين سناب“ قد ذكر أن ”هناك زيارات تمت لأسرة المتوفى من قيادي كبير لمحاولة إغلاق الموضوع قبل انتشاره“، لاسيما أن الموضوع لم يتم إثارته إعلامياً في وقته.

وفاة مواطن في ظروف غامضة اثناء القاء القبض عليه في اسطبلات الجهراء ، وسط تكتم شديد لعدم اثارة الموضوع في الوقت الحالي ! ، ومصدر اكد لشاهين أن هناك زيارات تمت لأسرة المتوفي من قيادي كبير لمحاولة اغلاق الموضوع قبل انتشار تلك الفضيحة pic.twitter.com/LeeG2FGlTh — شاهين سناب (@sah_doc) July 14, 2022

وبالرغم من تطابق المعلومات المتداولة من قبل النشطاء حول تعذيب الشاب وليد الصليلي وحادثة وفاته، لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت حادثة وفاة وليد الصليلي استياءً واسعاً، وتصدرت تغريدات نواب ونشطاء البلد الخليجي، الذين دشنوا وسماً حمل اسم المواطن المتوفى وليد الصليلي، وأرفقوه بعبارة تفيد بأنه ”توفي قتلاً“.

وبناءً على ما تم تداوله، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف بفتح تحقيق بالواقعة، ومحاسبة المقصرين إن ثبت أن هناك إخلالا بالإجراءات.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن ”القضية في عهدة النيابة العامة، وستتخذ الوزارة إجراءاتها بعد الانتهاء من إجراءات النيابة“.