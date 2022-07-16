مصر.. مصرع سيدة على يد لص ضبطته وهو يسرق شقتها

لقت سيدة خمسينية مصرعها على يد لص ضبطته وهو يسرق شقتها بحلوان، فقتلها خشية افتضاح أمره.

وورد بلاغ لقسم شرطة حلوان يفيد بالعثور على جثمان سيدة مقتولة في شقتها بحلوان، وبانتقال قوة أمنية من قسم الشرطة تبين وفاة سيدة تدعى بسمة في الخمسين من عمرها نتيجة ضربها بآلة حادة على رأسها أدت إلى تهشم رأسها.

وكشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن لصا دخل شقة القتيلة بهدف سرقتها، و فوجئ بوجودها فقام بضربها بآلة حادة على رأسها خوفا من أن تصرخ ويفتضح أمره، وبالفحص تبين وجود تخريب في محتويات الشقة، وسرقة مبلغ مالي منها وبعض المجوهرات الخاصة بالمجني عليها.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة وقامت بإبلاغ النيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير عن الحالة، كما أمرت المباحث بتكثيف جهودها للكشف عن هوية القاتل وضبطه وإحضاره ليمتثل للعدالة.

كما شهدت مصر حادثة قتل أخرى الجمعة، حيث لقي طاه مصري مصرعه طعناً بسلاح أبيض على يد صديقه أثناء رقصهما معاً في حفل زفاف نجل خال المجني عليه، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة.

وألقت قوات الأمن القبض على نجار متهم بقتل صديقه الطاهي، خلال حفل الزفاف الذي تحول لاحقا إلى مأتم بعد الواقعة.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد بدأت الواقعة بعد ورود بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم من المستشفى يفيد بوصول طاه في العقد الرابع من العمر مصاباً بطعنة نافذة في الصدر، ولم تنجح محاولات إسعافه.

وبعد انتقال رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، تبين أن المتهم أصاب صديقه المجني عليه أثناء رقصهما سوياً، حيث تم تسديد الطعنة له بـ“مطواة“ عن طريق الخطأ أثناء الرقص.

وقررت النيابة العامة التحفظ على جثة المجني عليه، لحين إعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن.

وتوافد المئات من الشباب على المستشفى عقب الواقعة، وسط حالة من الذهول لقتل الصديق صديقه بالخطأ أثناء الرقص.