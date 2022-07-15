زوجة فنان لبناني تتعرض للسرقة من لص اقتحم عليها سيارتها (فيديو)

تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا يظهر فيه تعرض زوجة فنان لبناني لعملية سرقة حقيبتها أثناء توقفها داخل مركبتها بإحدى قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان.

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وذكر موقع ”لبنان 24“ أن جوزيت نجيم، زوجة الفنان جو قديح، تعرضت اليوم الجمعة للسرقة أمام ”بوظة بشير“ في ”جلّ الديب“ التي تبعد عن العاصمة بيروت حوالي 8 كم.

وبحسب فيديو وثقته كاميرات المراقبة في المكان، فإنه أثناء مكوث نجيم في سيارتها، اقتحم شاب وصل على متن دراجة نارية سيارتها، وتمكن من سرقة محفظتها بعد مقاومة من جانبها.

وأظهر الفيديو أن نجيم رغم محاولاتها المستميتة لمنع اللص من سرقتها لكنها لم تتمكن من منعه، ليتركها لاحقاً ويفر من المكان إلى جهة مجهولة مع شخصٍ كان برفقته يقود الدراجة.

ونمت ظاهرة السرقة في معظم مناطق لبنان التي تواجه أوضاعا معيشية صعبة للغاية فاقمت من نسب الفقر والجريمة.

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات في بيروت وجبل لبنان.