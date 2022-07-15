مصر.. مسن يلقي نفسه في نهر النيل

تحقق السلطات المصرية بشبهة انتحار مسن ألقى بنفسه في مياه نهر النيل في العاصمة القاهرة.

ولقي المسن مصرعه غرقا، بعدما قام بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل، وذلك لسبب غامض تسعى السلطات لمعرفته.

وبدأت الحادثة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا يفيد بإلقاء مسن نفسه في مياه نهر النيل، وبالانتقال إلى الموقع تبين بالفعل قيام المسن ”علاء م. ع“ في العقد السادس من العمر بالقفز في مياه النهر، الأمر الذي أدى إلى وفاته.

وعلى الفور قامت شرطة الإنقاذ النهري بانتشال جثمان المسن، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما قامت النيابة باستدعاء الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الوفاة، للكشف فيما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وأكد تقرير الطب الشرعي الذي قام بمعاينة الجثمان عدم وجود شبهات جنائية وراء حالة الوفاة.

وانتحار أربعينية

في السياق، شهدت مصر حادث انتحار آخر بعد أن أقدمت سيدة في العقد الرابع من عمرها على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن بحي الوايلي بالعاصمة القاهرة نتيجة إصابتها بحالة إكتئاب.

وقررت النيابة نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم لتشريحها وبيان سبب الوفاة إن كان به شبهة جنائية أم أنها حالة انتحار، في الوقت ذاته كلفت المباحث بالتحريات حول الحادث وتفريغ الكاميرات المتواجدة في المكان لبيان أسباب الحادث.

وبدأ أحداث القضية حينما تلقى قسم الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة تدعى ”أمنية“ في العقد الرابع من عمرها من شرفة منزلها القاطن بالطابق الثامن في العقار محل الحادث، وبانتقال القوات إلى مكان البلاغ تبين أن وفاة السيدة وإصابتها بكسور متفرقة بالجسد نتيجة السقوط من مرتفع.