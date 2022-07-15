شك في سلوك زوجته فأنهى حياتها وجنينها بـ 7 طعنات

شهدت منطقة باب الشعرية بالعاصمة المصرية القاهرة حادثا مروعا، حيث أقدم زوج على قتل زوجته بطعنها 7 طعنات ببطنها لتسقط قتيلة وجنينها الذي ببطنها، حيث كشف الطب الشرعي أنها حامل في الشهر الثامن، وذلك بسبب شكه في سلوكها، وتم نقل جثمانها إلى إحدى المستشفيات الحكومية بالمنطقة.

وورد بلاغ لقسم شرطة باب الشعرية يفيد بوصول سيدة في العقد الثالث من عمرها حامل في الشهر الثامن مصابة بـ 7 طعنات بالبطن، أدت إلى وفاة الجنين في الحال، كما لفظت الأم أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، واتضح وفاة الأم التي تدعى وردة علي والجنين الذي كشفت المستشفى أنه أنثى في الشهر الثامن من عمرها.

وكشفت تحريات المباحث أن الزوج الذي يدعى أحمد خالد هو من قام بقتل زوجته وجنينها بسبب شكه في سلوكها، وبإعداد الأكمنة تم القبض على القاتل الذي اعترف بالواقعة.

وأوضح القاتل في اعترافاته أمام النيابة أنه اعتاد استقبال صديقه في منزله لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة علم من بعض الجيران أن صديقه اعتاد دخول منزله في غيابه وقيام زوجته باستضافته، فذهب إليها وسدد لها عدة طعنات قاصداً قتلها بسبب شكه في سلوكها وكذلك في نسب الجنين.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، كذلك أمرت بدفن جثمان الأم وجنينها.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الجرائم، لأسباب يرجعها مختصون لارتفاع نسب تعاطي المخدرات، ولأسباب اقتصادية واجتماعية وسط غياب للوازع الديني.

ويوم الجمعة شهدت مصر جريمتي قتل، كانت الأولى بسبب طعنة عن طريق الخطأ وجهها شخص لصديقه وهما يرقصان بحفل زفاف، أما الجريمة الثانية، فكانت مقتل امرأة خمسينية عندما حاولت منع لص من سرقة شقتها، حيث وجها لها الاخير طعنة قاتلة.