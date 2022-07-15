رجل وزوجته يطعنان بعضهما حتى الموت في العراق

أقدم زوجان في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، على قتل بعضهما طعناً بالسكاكين، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، هوكر عزيز، لوسائل إعلام كردية إن ”زوجين قُتلا طعناً حتى الموت في منطقة شاويس“.

وفي التفاصيل، أكد عزيز أنه ”تم إبلاغ قوات مديرية شرطة أربيل بوجود جثتين في منطقة شاويس، وبعد وصول قواتنا تم الكشف عن مقتل الزوجين، نهاد سعيد مصطفى، وإخلاص فاضل خورشيد، طعنا حتى الموت“.

وأضاف أن ”التحقيقات الأولية توصلت إلى أن جدالا نشب بين الزوجين، وكان هو السبب في قتلهما لبعضهما، حيث طعن أحدهما الآخر، وبقيا ينزفان حتى موتهما“.

ولفت المسؤول الكردي إلى أن ”الزوجين استخدما السكاكين في طعن بعضهما، وتم إرسال الجثتين إلى الطب الشرعي، فيما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث“.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام على جريمة مقتل أستاذين جامعيين، الشهر الماضي، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قِبل طالب في جامعة ”صلاح الدين“ بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

ونفذ الطالب جريمتيه في وقت ومكان مختلفين لكلٍّ منهما، قبل أن يتم اعتقاله في وقت لاحق.

ويتمتع إقليم كردستان بأمن نسبي، حيث تسيطر الشرطة المحلية على الوضع الداخلي، وهي تابعة لوزارة الداخلية في الإقليم، كما تشاركها قوات الآسايش في ذلك، فيما توكل مهمة حفظ الأمن الخارجي لقوات البيشمركة.

ورغم الانتشار الملحوظ في الجرائم داخل إقليم كردستان، مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن السلطات ما زالت قادرة على اعتقال المتورطين بسرعة كبيرة.

وأعلنت شرطة أربيل، الشهر الماضي، القبض على المتهم الرئيس بمقتل شخص وُجد مخنوقاً بحبل، في واقعة أثارت ضجة واسعة حينها.