مصري يفاجئ صديقه بطعنة "خاطئة" خلال رقصهما في حفل زفاف

لقي طاه مصري مصرعه طعناً بسلاح أبيض على يد صديقه أثناء رقصهما معاً في حفل زفاف نجل خال المجني عليه، في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، المجاورة للعاصمة القاهرة.

وألقت قوات الأمن القبض على نجار متهم بقتل صديقه الطاهي، خلال حفل الزفاف الذي تحول لاحقا إلى مأتم بعد الواقعة.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد بدأت الواقعة بعد ورود بلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم من المستشفى يفيد بوصول طاه في العقد الرابع من العمر مصاباً بطعنة نافذة في الصدر، ولم تنجح محاولات إسعافه.

وبعد انتقال رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، تبين أن المتهم أصاب صديقه المجني عليه أثناء رقصهما سوياً، حيث تم تسديد الطعنة له بـ“مطواة“ عن طريق الخطأ أثناء الرقص.

وقررت النيابة العامة التحفظ على جثة المجني عليه، لحين إعداد تقرير طبي مفصل بشأن أسباب الوفاة قبل التصريح بالدفن.

وتوافد المئات من الشباب على المستشفى عقب الواقعة، وسط حالة من الذهول لقتل الصديق صديقه.