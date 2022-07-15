مصرية تصور نفسها خلال محاولتها الانتحار على "تيك توك"

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على فتاة بعد بث فيديو محاولة انتحارها؛ لعدم رغبتها في الاستمرار بعملها، وفشلها في زيادة عدد المتابعين لها بمواقع التواصل الاجتماعي والتحصل على أموال مقابل ذلك.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إنها كشفت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق ”التيك توك“ متضمناً محاولة إحدى الفتيات الانتحار داخل غرفتها .

وبالفحص أمكن تحديد العقار محل الواقعة بدائرة قسم شرطة البساتين في العاصمة القاهرة، وبالانتقال تمت مقابلة إحدى السيدات ”تحمل جنسية إحدى الدول- والدة الفتاة المشار إليها“ .

وبمناقشة والدة الفتاة أفادت بأنه عقب عودة ابنتها من العمل قامت بالدخول إلى غرفتها وغلق الباب، وعقب مرور بعض الوقت ارتابت في الأمر فقامت بالدخول وتبين لها قيام ابنتها بمحاولة الانتحار، فقامت بإنقاذها وعللت ذلك لمرورها بضائقة نفسية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمناقشتها أفادت بمحاولتها الانتحار نتيجة مرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الاستمرار بعملها، وعدم تمكنها من زيادة المتابعين لصفحتها الشخصية على تطبيق ”التيك توك“ كمحاولة منها للتحصل على مبالغ مالية من التطبيق والتربح من زيادة عدد المتابعين.

وقامت الفتاة ببث فيديو مباشر ”لايف“ من هاتفها المحمول بغرفتها لتصوير نفسها أثناء القيام بالانتحار.

يذكر أن الكثير من النشطاء لجأوا خلال الفترة الماضية إلى إنشاء صفحات بمواقع التواصل، وعمل مقاطع فيديو جاذبة للمشاهدين؛ لزيادة نسبة المشاهدة ومن ثم التربح.